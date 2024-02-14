Diyorlar ki;

Sahte reçete skandalı bu olayın ardında solda sıfır kalır...

Bir kere şunu not düşmek gerek;

Bazı açıklama yapanların dediği gibi Sağlık Bilimleri Üniversitesi öyle dendiği gibi tabela üniversitesi filan değil!

Yıllar önce gidip ziyaret etmiştik ülkenin en iyi Diş Hekimliği Fakültesi’ne sahipler...

Şimdiye kadar da okula 27 Milyon Dolar yatırım yapmışlar!

Ülkede tabela üniversitesi yok mu, hem de çok var...

En azından bu ayrıntıyı unutmamak gerek!

Bu üniversitelere izinleri kim verdi kimler aracı oldu, ne kadar para götürdüler, bu işlere karışan sözde basın mensupları, bir araştırılsa yapılan yanlışların çok geçmişe dayandığı da ortaya çıkar...

...

Gelelim asıl meseleye...

Öyle iddialar var ki insanın dudağını uçuklatacak cinsten!

Hele de öyle isimler zikrediliyor ki inanmakla inanmamak arasında gidip geliyor insan...

Örneğin halen milletvekili olan birinin adı geçiyor!

Son zamanlarda çok da konuşmayan sus pus olan bir vekil bu...

Bir zamanlar muhalefete karşı kükrerken şimdi pissi kedi gibi sinmiş kalmış!

Bir de polis komutanı var, bizim de çok sevdiğimiz saydığımız ve başarılı bulduğumuz bir arkadaş bu...

Şeytana uygu gitti para karşılığı yüksek lisans diploması aldı diyorlar!

Para verdi ya da vermedi bilemeyiz ama buna çok da anlam veremiyoruz...

Çünkü paradan çok değerli makamlar mevkiler var bu ülkede!

Bir telefonda iş bitiren hem de...

...

Her nedense yapılan ihbarlardaki tüm isimler devlet ile bağı olan kişiler...

Yine bazı koruma polislerinden bahsediyorlar örneğin!

Nüfusunu kullanmış, bir telefonda diplomayı cebe indirmiş...

Bir de yine devlette sekreter olarak çalışan hanımlar!

Kimi para ödemiş kimi bakanının torpilini kullanmış tek bir sınava bile girmeden lisans ya da yüksek lisans diplomasına sahip olmuş...

Yine bazı siyasilere çok ama çok yakın olanlar da yok değil!

Görünenden çok daha yetkiye sahip olan kişiler...

Çevrelerine talimat yağdıranlar!

Tabi ki yakın oldukları siyasilerin gücünü arkalarında hissedenler...

Anlayacağınız Çelebi Ilık ismi var diye bu kadar etki yarattı!

Ama diğerleri de eğer deşifre olursa ki 20’ye yakın kişinin polise isminin verildiği söyleniyor işte o zaman ülkedeki kokuşmuşluğun boyutu da ortaya dökülmüş olacak...

...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden dün sabahın erken saatlerinde basın bildirisi geldi...

Kritik bölümü şöyleydi;

“Diploma meselesi işin dikkat çekmeyecek kadar küçük bir boyutudur...”

Biz olayın sahte diploma kısmındayız zira yine bizim için çok önemli bir mesele bu ama onlara göre olan da okulda resmen bir soygun çetesinin olmasıdır...

Bu açıklamayı okuduktan sonra üniversitede yetkili bir arkadaş da görüştük olayın boyutunun çok daha büyük olduğunu doğruladı!

Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin üzerine resmen çökmüşler, götürdükçe götürmüşler...

Bunların başında kaçak muhaceret işlemleri geliyor!

Birileri nüfusunu kullanmış öğrenci adı altında ülkeye başka maksatlarla insan getirmiş ki buna insan kaçakçılığı diyorlar...

Bunda da yine bazı siyasilerin çok yakınlarının adı geçiyor!

Bir de öğrenci harçları var...

Soyup soğana çevirmişler okulu!

Okulun asıl sahibi şimdi Türkiye’de milletvekili olduğu için elini eteğini çekmiş gibi görünse de durum öyle değil...

Kendini dolandıranlardan intikam almaya yemin etmiş görünüyor!

...

Onlar patron elbette paralarının peşine düşecekler de bizim için önemli olan bambaşka...

Sahte pasaportların ülke itibarına bıraktığı kara lekedir!

Kim ne derse desin ülke üniversiteler ülkesidir ve ülkeye katma değer çok fazladır...

Kimin diploması sahte kimin değil hiç gecikmeden ortaya çıkarılıp sebep olanların yargılanmasıdır!

Hele de bazı isimler dudak uçuklatacak cinsten olunca...

MESAJ KUTUSU

Sayın Levent UYSAL, Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi sahibi olarak milletvekili olduğunuz için yönetimden ayrılsanız da sahte diploma ve soygun çetesini ortaya çıkarmak için adada özel bir ekip kurduğunuz ve konuyu sonuna kadar takip edeceğinizi duyduk. Siyasi gücünüzü de iyi kullanırsanız kirli çamaşırlar yakında ortaya dökülecek demektir...

...

Sayın Kemal DÜRÜST, diploma skandalı konusunda halen hakkınızda polise bir suç duyurusunda bulunulmadı ama yine de bu sıralar sağlam basmanız öneriliyor. Zira konu siyasi boyuta doğru gitmeye başladı, eski rakiplere fazlasıyla dikkat etmeniz gerekiyor...

...

Sayın Kasım KUNİ, diploma skandalına bazı polislerin de karıştığı hatta isimlerinin de size iletildiği konusunda yorumlar yapılmaya başlandı. Bu konuda delillerin karartılmaması için fazladan çaba göstermeniz gerektiği yönünde mesajlarınız gelmeye başladı, haberiniz olsun istedik...

...

Sayın Hasan TAÇOY, Kıbrıs konusundaki çözüm görüşmelerinde bizim dışımızda bazı gelişmelerin yaşandığı konusunda yaptığınız açıklamalar hem içerde hem de dışarıda merak konusu olmuş ki konuyu daha ayrıntılı bir şekilde kamuoyunda paylaşmanız yönünde çağrılar yapıldığını biliyor muydunuz?

...

Sayın Özdemir BEROVA, maaşlardan kesilen deprem vergisi kaldırıldıktan sonra şimdide toplanan paranın ne kadar olduğu ve nerelere harcama yapıldığının da kamuoyuna açıklanması için vatandaş tarafından çağrılar yapılmaya başlandı, şeffaflık adına doğru bir karar olacaktır...

...

Sayın Zorlu TÖRE, Bülent Ecevit’in bundan böyle devlet töreni ile anılmasını istemenizden hemen sonra listeye Necmettin Erbakan’ın da eklenmesi konusunda yoğun istekler gelmeye başladı, bir yerlere not etmekte yarar görüyoruz.

...

Sayın Mustafa YEŞİL, mesajımızdan sonra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının önündeki boyasız bayrak direklerinin boyanmasına başladığını memnuniyetle öğrendik. Bakanlık müdürü olarak sorumluluk almanız umarız diğer bürokratlarına da örnek teşkil eder...

...

Sayın Turan BÜYÜKYILMAZ, YDP kurultayında adaylardan birine vereceğiniz desteğin hayati değer taşıdığı konuşulmaya başlandı. Parti genel başkanı olarak bakalım bu konuda renk verecek misiniz yoksa tarafsızlığınızı koruyacak mısınız, merak konusu olmuş...

...

Sayın Muhammet YAŞARATA, iyi bir turizmci olarak Maraş’ın AB’nin Las Vegas’ı olarak yapılması konusundaki çağrınız bize biraz manidar geldi. Bizim ülke zaten çoktan hem kumar hem de uyuşturucu merkezi olma yolunda hızla ilerliyor, bundan sonra da vay halimize artık...

...

Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, DAÜ’de emekli bir hoca 248 Bin TL maaş alıyorsa bu onun mu yoksa okulu yöneten siyasilerin mi sorunudur? Eğer yetkiniz varsa kesin maaşını bakalım cesaret edebilecek misiniz?