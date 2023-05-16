Levent Özadam - Mesaj Kutusu

[email protected]

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hala ikinci tur bizim diyor…

Bize göre bu bundan sonra sıfır olasılıktır!

Zatı muhterem siyasi tarihe hiç hükümete gelmeden parti lideri olarak geçecektir…

Bay Kemal egosuna yenilmiştir!

Sahi ikinci turda kazanırsa ne olacağını sanıyor ki?

Bundan sonra kazansan ne olacak kazanmasan ne olacak!

Meclis çoğunluğu elinde değilse verdiğin sözleri nasıl yerine getireceksin?

Bir umut olsun diye sallıyor işte…

Dün kendisine oy veren kesim arasında biraz nabız yokladık!

Yarıya yakını ikinci turda oy vermeye gitmeyeceğini söylüyor…

…

İyi Parti lideri seçim sonuçlarını çoktan gördü…

Kılıçdaroğlu’na aday olma diye yalvardı!

Çünkü gerçekten de Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu çok daha iyi adaylardı…

Nuh dedi Peygamber demedi!

Dünkü sonuçlar ortadadır…

İkinci turda sonuçlar çok daha kötü olacaktır!

Düşünsenize bir kere, depremzedelere bedava ev sözü verdiği halde inandırıcı olmamış ve bu bölgede sonuçlara bakıldığında hayal kırıklığı yaşanmıştır…

Oysa aday olmakta bu kadar direnmese şu anda sonuçlar çok farklı olabilirdi!

Kendi etti kendi buldu meselesi bundan sonrası…

…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devlet olanaklarını bolca kullandığı tabi ki doğrudur…

Seçim yasaklarının başladığı tarihe kadar dağıttıkça dağıttı!

On binlerce istihdam yaptı…

Çalışanların maaşlarını ciddi artışlar getirdi!

En azından kendisini inandırdı…

Erdoğan devlet desteğini arkasına alırken Kılıçdaroğlu halkın desteğini arkasına almayı beceremedi!

Verdiği sözlerin bile altını dolduramadı…

Sonuçta seçmen güçlünün yanında oldu ve Kemal beyi mahalleye gönderdi!

Bencil birisi olmasaydı şimdiye kadar özür dileyip çoktan ikinci turdan çekilirdi…

Hayal etmeye devam etsin!

…

Peki bundan böyle burada neler bekliyor, asıl meselede bu zaten…

Büyük bir sürpriz olmaz ve partisi yine güçlü bir şekilde iktidara gelirse artık bizim de başımızı iki elimizin arasına düşünme vakti geldi de geçiyor bile!

Şimdiye kadar bir çok müdahale yapıldı mı, kesinlikle yapıldı bunu zaten inkar eden de yok…

Burada oy kullanan bir çok seçmen Erdoğan artık gitsin diye dua bile etti!

Ama işte gelin görün ki maya tutmadı…

Elbette hem Kıbrıs politikasında hem de ekonomik konularda yeni paketler önümüze konulacaktır, bundan kimsenin kuşkusu olmasın!

Mesele Kıbrıs Türkünün buna hazır olup olmadığı meselesidir…

Demokrasiye inancımız varsa elbette saygı duymaktan başka bir şey yoktur!

Önemli olan sonuçları içimize sindirebilecek miyiz yoksa artık kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavurabilecek miyiz?

Kılıçdaroğlu’nun yaşattığı fiyaskoda Kıbrıs Türkü de elbet bundan payını alacaksın, demedi demeyin olur mu!

Ankara Kulisleri…

Seçim sonuçları Türk lirası üzerindeki basıncı artıracak

ABD'li finans ajansı Bloomberg'in analizine göre, seçimin ikinci tura kalması nedeniyle Türk lirası üzerindeki basıncın artması ve merkez bankasının döviz piyasasına dönük müdahalesinin derinleşmesi bekleniyor.

Piyasa uzmanları, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının Türk lirası üzerindeki baskıyı artıracağı görüşünde.

Yatırımcılar sıkı kontrol edilen döviz piyasası üzerindeki baskının artırması nedeniyle Türk lirasında daha fazla oynaklık için hazırlanıyor.

ABD’li finans ajansı Bloomberg’e değerlendirmelerde bulunan ekonomistler, seçimin ikinci tura kalması nedeniyle merkez bankasının döviz piyasasına dönük müdahalesinin derinleşmesini bekliyor.

Bloomberg Economics tarafından yapılan bir tahmine göre, merkez bankasının piyasaya yaptığı gizli müdahaleler son 16 ayda yaklaşık 177 milyar doları buldu. Bu rakamın önümüzdeki iki haftada daha da artması olası görülüyor.

ARKA KAPI SATIŞLARININ DEVAM ETMESİ MUHTEMEL

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Londra merkezli In Touch Capital Markets’in döviz analisti Piotr Matys, “Lirayı nispeten istikrarlı tutmak için arka kapı döviz müdahalelerinin önümüzdeki iki hafta boyunca devam etmesi muhtemel” dedi.

Matys, “Önümüzdeki iki hafta, muhtemelen AKP ve Erdoğan’ın yirmi yıl önce iktidara gelmesinden bu yana Türk siyasetinde en gergin hafta olacak” değerlendirmesinde bulundu.

RAM Capital SA’da fon yöneticisi olan Ogeday Topçular ise “Bu sonuçlar piyasalar için en kötü sonuçlardan biri olur. Önümüzdeki iki hafta boyunca belirsizlik olacak” dedi.

‘REZERVLERİ TÜKETİYOR’

New York’taki Medley Global Advisors’ın yöneticisi Nick Stadtmiller, hükümetin lirayı destekleme çabalarının merkez bankasının rezervlerini tükettiğini ve para birimini ‘sürdürülemez derecede yüksek seviyelerde’ bıraktığını söyledi.

…

Reuters: Erdoğan ilk testi atlattı ama risk altında

Türkiye’de dün düzenlenen seçimlerle ilgili dünyadan ilk yorumlar geliyor. İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan uzmanlar sonuçları değerlendirdi, gelecek iki haftanın "Türkiye tarihindeki en uzun iki hafta olacağı" kaydedildi.

Türkiye'de düzenlenen seçimler, dünya basınında da manşetlere taşındı. Süreci yakından takip eden İngiliz haber ajansı Reuters, “Türkiye ikinci tura giderken Erdoğan ilk testi atlattı ama risk altında” başlığıyla yayınladığı haberde siyasi analistlerin ve ekonomistlerin sonuçlarla ilgili yorumlarına yer verdi.

Ekonomist Tim Ash, seçimlerden çıkan belirsiz tablonun “piyasalar açısından muhtemelen en kötü sonuç olduğu” yorumunu yaptı, Erdoğan'ın ekonomi politikaları sürdürülebilir olmadığı için bir değişim yaşanması gerektiğini söyledi.

Danışmanlık şirketi Strategic Advisory Services Direktörü Hakan Akbaş, “Gelecek iki hafta muhtemelen Türkiye tarihindeki en uzun iki hafta olacak ve birçok şey yaşanacak. Borsada ciddi bir düşüş ve para biriminde çok sayıda dalgalanma yaşanacağını öngörüyorum” dedi.

İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'dan Galip Dalay, mevcut sonucun iktidara psikolojik avantaj sağladığını, Erdoğan'ın muhtemelen istikrar vurgusu yapacağını belirtti.

Reuters, seçim sonuçlarıyla ilgili haberinde de 2. turda Türkiye'nin daha laik ve demokratik bir yolu seçip seçmeyeceğinin belli olacağı yorumunu yaptı. Sonucun Türkiye'deki derin kutuplaşmayı ortaya koyduğu kaydedilen haberde, 28 Mayıs'ta çıkacak sonucun ülkenin 100 yıllık tarihindeki en önemli siyasi kararlardan biri olacağı vurgulandı.

MESAJ KUTUSU

Sayın Halil TALAYKURT, dün itibarıyla uzun süredir söylentiler çıkan TÜK ve Devlet Emlak Malzeme Ofisi’nde denetlemelere başladığınızı ve kısa sürede sonuç alacağınızı memnuniyetle öğrendik. Zira bu ülkenin en büyük sorunu ve eksikliği denetim yetersizliğidir…

…

Sayın Dursun OĞUZ, dünya borsalarında arpa fiyatı 180 Dolara kadar düşerken TÜK’ün 7 TL anlaşma yaptığı konusunda bir takım şaibeli ihbarlar yapılmaya başlandı. Oysaki borsa fiyatlarına göre 240 dolara Mağusa’ya teslim etmeye hazır firmaların olduğu söyleniyor, olayı mercek altına almanız bekleniyor…

…

Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, geçtiğimiz hafta içinde istihdam edilen Ç.G adlı vatandaşın bir sicilini araştırın bakalım karşınıza neler çıkacak biz de çok merak etmeye başladık. Devlet istihdamları için polis temiz kağıdı olmadığı ve apar topar sorgusuz sualsiz işe alındığı iddia ediliyor…

…

Ayın Ersin TATAR, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalsa da ilk turda Erdoğan birinci geldiği için derin bir nefes alıp hiç gecikmeden kutlama mesajı göndererek görevinizi ifa etmişsiniz. Hadi bakalım hayırlara vesile olsun!

…

Sayın Fikri ATAOĞLU, son iki haftadır devlete ait ve şu anda kapalı olan bir taş ocağına bir iş insanın talip olduğunu ve burayı almaya yakın olduğu konuşuluyor. İlerine başınız ağrımasın diye ihale metodunu uygularsanız çok daha iyi olacak gibi gözüküyor…

…

Sayın Kutlu EVREN, önemli bir fıtık ameliyatından sonra evde dinlenme dönemi geçirdiğinizi üzülerek öğrendik. Yine de yılların sorunu artık gerilerde kaldığına göre gelmiş geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

…

Sayın Murat GEZİCİ, Türkiye’deki 14 mayıs seçimlerinde yaptığınız kamuoyu anketlerinde bu kez tutturamadığınız ve şu sıralar büyük şaşkınlık içinde olduğunuz belirtiliyor. O kadar kusun kadı kızında da olur çok da kafaya takmamak gerek değil mi?

…

Sayın Cafer GÜRCAFER, hükümet seçim öncesi kesenin ağzını açarak gençlere düşük faizli kredi sözü verdi ancak ardından sizin yaptığınız açıklamada daire fiyatları daha düşük olunca kafalar iyice karıştı. Bu konuda hükümetle dirsek temasına geçmeniz isteniyor…

…

Sayın Yücel GÖK, şu anda görev yaptığınız bankanın genel müdürlüğüne getirildikten sonra bankanıza karşı güvenin geri geldiği konusunda bankacılık sektöründe sohbetler yapıldığını biliyor muydunuz? Tebrik eder başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz…

…

Sayın Şener LEVENT, dünkü manşet başlığını biraz erken atınca ortaya gerçek değil de gönlünüzdeki sonuç çıktı değil mi? Ha keşke ortada bir başlık kullansaydınız da böyle tarihi bir hataya imza atmasaydınız, gelmiş geçmiş olsun artık ne diyelim…

...