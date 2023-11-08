Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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İnsanlarla resmen dalga geçiyorlar...

Kimin aklına uydularsa artık son iki gündür sosyal medyada Kıb-Tek’in paylaşımları yapılıyor!

Bu da zaten iyice asabileşen insanımızı çıldırtmaya yetip artıyor...

Kurumun tavsiyesine bir bakar mısınız, lütfen;

“Kira, mutfak masrafları, taksitler, giyecek, eğitim, kültür-sanat… Gelirinizin belli bir bölümünü bu tip giderlere ayırıyorsunuz. Fakat karşılaştığınız fiyat artışları, bütçe planlamanızı düşündüğünüz gibi hayata geçirememenize neden olabilir. Peki, çözüm ne? Elbette tasarruf yapmak! Kira, eğitim masrafları gibi alanlarda tasarruf yapmanız zor olabilir, fakat enerji tasarrufu yaparak giderlerinizi önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

Bu içeriğimizde son zamanlarda gündemde olan “Elektrik tasarrufu nasıl yapılır?” konusunu ele alacağız. Şimdi, elektrik tasarrufu yapmanın yollarını sıralayalım.

AMPULLERİ GEREKSİZ YERE AÇIK BIRAKMAYALIM!

Hangi alanda tasarruf etmek isterseniz isteyin, atmanız gereken ilk adım ihtiyacınız olup olmadığını değerlendirmek. Yani eğer amacınız elektrik faturası tutarını azaltmak ise bu noktada, aydınlatmaya ihtiyacınız olmayan alanlarda ampulleri söndürmelisiniz...”

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Allah razı olsun sizden yani...

Kirayı, mutfak masraflarını bile düşünmüşler vatandaşın!

Onlardan tasarruf yapamazsınız ama elektrikten yapabilirsiniz demeye getiriyorlar...

Ampulleri gereksiz yere açık bırakmayalım diye nasihatte bulunuyorlar!

Ampulleri kapat tasarruf yap yani...

Allah akıl fikir versin artık size!

Kendilerini pek zeki zanneden beylere soralım...

Hadi aklınıza uyduk ampulleri kapattık!

En fazla elektrik çeken çamaşır, kurutma makinesini ne yapalım?

Ya da fırın, tost makinesi, saç kurutma makinesini?

Yaptığınız vatandaşla dalga geçmekten başka bir şey değildir...

İnsanları 5 yaşındaki çocuk mu zannediyorsunuz siz!

Allah hepinizi bildiği gibi yapsın...

Aynen bir okurumuzun dediği gibi;

“Aklınızı kendinize saklayın siz...”

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Sevgili okurlar;

Hatırlarsanız yıllar önce kurum çalışanları elektrik faturası ödemez, bundan muaf tutulurdu!

Kamuoyu tepki verince bu kural değiştirildi, çalışanlara elektrik katkı ücretleri ödenmeye başlandı…

Biliyor musunuz 700 küsur kurum çalışanı ne kadar katkı payı alıyorlar?

Kelle başına 2 bin 600 Türk Lirası…

Sokakta, direğin tepesinde, karda kışta çalışana sözümüz yok ama!

Kurumda masa başı oturanlar da öyle…

Dünyanın hiçbir yerinde olmayan kurallar bizde gelenek haline getirilmiş!

Dahası da var;

Kurum çalışanları emekli olunca da kendileri için özel şartlar yapılmış…

Örneğin adam 25 yıl kurumda çalışmış, emekli olunca 25 çarp 2 bin 600 TL de emekli ikramiyesi ödeniyor kendilerine!

Neymiş efendim?

Demek ki kurumu sadece siyaset ve bir takım rantçı iş insanları değil sendika ve çalışanlar da rant kapısı haline getirmiş…

Tabi ki özelleştirme filan dendi mi ayağa kalkarlar!

Böyle gelmiş böyle gider mantığı devam ederse de kimi keyif sürerken kimi de zamlar altında ezilmeye devam edecek…

Hadi bakalım kendilerini peki zanneden kurum yönetici ve çalışanları!

Millete tasarruf yöntemleri sunarken siz de kendinize sağlanan menfaatlerden ferafat etmeye var mısınız?

Nerede o günler, değil mi ama?

Kıbrıs Türk halkı sizin maskaranız değildir...

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MESAJ KUTUSU

Sayın Ömer KÖSEOĞLU, Kamu Hizmeti Komisyonunda bugün yapılacak olan bir terfi sınavında çok ama çok dikkatli olmanızı belirten ihbarlar gelmeye başladı. Katılımcılardan birinin hayvan kaçakçılığına karıştığı ve olayın ört bas edildiği iddia ediliyor, umarız baskılara yenik düşmezsiniz...

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Sayın Dalman AYDIN, vatandaşa elektrik tasarrufu konusundaki nasihatler sizin fikriniz miydi bilmiyoruz ama kurum müdürü olarak bundan ilk planda siz sorumlusunuz. İnsanlar zaten infial içindeyken şimdi bir çoğu ateş püskürmeye başladı. Bu arada 3 ayınız doldu görevden alınsanız bile kamu haklarından bir şey kaybetmeyeceksiniz değil mi?

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Sayın Resmiye CANALTAY, dünkü siyasilere yaptığımız organ bağışı çağrımızda ilk olumlu yanıt verenlerden birisi de siz oldunuz, hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz. Bakalım diğer devlet ekranı ve vekillerimiz de sizin gibi konuya duyarlı davranıp ellerini taşın altına koyacaklar mı artık hep birlikte göreceğiz...

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Sayın Tufan ERHÜRMAN, dün hükümet mensuplarına organ bağışı konusunda çağrıda bulunduk şimdi de aynı çağrıyı size ve tabi ki diğer partili arkadaşlarınıza yapıyoruz. Bu ülkede artık farkındalık yaratmak için sadece konuşmak değil bunları icraata da geçirmek önemli değil mi?

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Sayın Murat ŞENKUL, belediye ekiplerinin gece gündüz demeden Girne’ye yeni bir çehre yaratma çalışmaların memnuniyetle karşılıyor ve tebrik ediyoruz. Ancak Girne çemberine konular dev Led ekran konusunu bir kez daha düşünmenizi öneriyoruz zira sürücülerin trafikte dikkatlerini dağıtmak için önemli bir sebep olabilir...

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Sayın Fatih ERDOĞAN, Merkezi Cezaevi’nde hücre cezası alan mahkumların beton üzerinde yattıkları konusunda iddialar kamuoyunda tepki ile karşılandı. Konuyla ilgili araştırma yapıp detaylı bir açıklama yaparsanız kamuoyunda yanlış değerlendirme ve yorumların da önüne geçmiş olacaksınız...

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Sayın Salih CANSEÇ, günlük paylaşımlarınız sosyal medyada ilgi ile izleniyor ama bazı vatandaşlar da önemli bir kurumun başında olan birisi olarak bunlara biraz kısıtlama getirmenizi önermeye başladılar. Haksız yanları da yok değil yani!

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Sayın Hasan SUNGUR, bazı meslektaşlarınızın sizin derneğinize karşı yeni bir emlakçı birliği oluşturmaya başladıklarını içlerinde çok önemli isimlerin de bulunduğunu biliyor muydunuz? Çok yakında ortalık fena karışacak diyorlar haberiniz olsun istedik!

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Sayın Halil KAHRAMAN, dünyaca ünlü kokain tüccarının çetesi çökertilince şimdi gözler bir kez daha KKTC’de iş birliği yaptı iş insanlarına çevrildi. Listede sizin de adınızın olduğu söylentileri var her şeye hazırlıklı olmanız öneriliyor, söylemedi demeyin olur mu?

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Sayın Hüseyin TÜFEKÇİ, iş hayatınızdaki pürüzlü işleri temizlemek için atağa geçtiğiniz sonrasında da medya konusunun gündeme geleceğini duyduk, hadi bakalım hayırlara vesile olsun. Bu arada bir çok meslektaş teklif beklediklerini söylüyor, ekibi kurmak çok zor olmayacak desenize...

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Sayın Raziye KOCAİSMAİL, uzun bir süredir kemoterapi ilaçlarını bulamayan hastalar artık sizin önderliğinizde sokağa dökülmek istediklerini belirten mesajlar göndermeye başladılar, durumun göründüğünden daha kötü olduğunu belirtiyorlar...

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