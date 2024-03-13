Son bir haftadır sahte diploma skandalında bir müsteşarında adı anılmaya başlandı...

Hatta ismi bile zikrediliyor!

Adını duyduğumuzdan aradık kendisini sorduk...

Sen de mi karıştın bu işlere, diye!

Allah korusun dedi...

Kendisinin iki diploması olduğunu söyledi, birisi Ankara’dan diğeri de buradan!

Buradakinin Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ilgisi yok...

Sonra da ekledi;

İyi ki Kemal Dürüst’ü tanımamışım bile, diye!

Burada mesaj gayet açıktı...

Elini verirsen kolunu kaptırırsın meselesi!

Bu arada bir bilgi daha;

Para ile alınan diplomalar var bir de hediye edilenler!

Çok yakında ortalığa dökülecek, kimsenin kuşkusu olmasın...

...

Gelelim asıl meseleye;

Kemal Dürüst içerideyken çok kişiyi de ele vererek ‘ben yandım siz de yanın’ dedi...

İyi bir amme hizmeti yapmış oldu!

Mahkeme süreci ne kadar sürer, umarız fazla uzamaz ve sektör daha fazla zarar görmez...

Dürüst, çıktıktan sonra yakınlarına dert yanıyormuş!

Tehdit edildiğini ifade ediyormuş...

Düşündük, taşındık kim olabilir diye kendi kendimize sorduk!

Tehditlerin içeriden değil de dışarıdan geldiğine kani olduk...

Sonuçta Dürüst dana iki hafta önceye kadar okulun patronu ve tek yetkilisiydi!

Kazancın çoğu heba oldu gitti...

Siz okulun patronu olsaydınız eliniz kolunuz bekler miydiniz?

Dürüst kesinlikle konuyu polise intikal ettirmeli...

Hatta koruma bile istemeli!

Patronun ya da patronların gücü az buz bir şey değil...

Bir de dokunulmazlık zırhları var, elbette!

...

Sahte diploma ve insan kaçakçılığı konularıyla çalkalanan üniversite için başka ihbarlar da gelmeye başladı...

Bu bilgi teyide muhtaç olabilir ama biz yine de kısaca bahsedip kayıtlara geçsin...

Silah çekme olayı!

Hissedarlar arasında büyük bir tartışma ortamı yaşanmış...

Hisselerin devri istenmiş ve ortalık karışmış!

Sonra da silahlar çekilmiş...

Hem de mafyavari bir şekilde!

Dedik ya teyide ihtiyacı olan bir mesele...

Biz şuraya koyalım!

Bu konunun muhatapları da görevlerini yapsın...

Güvenlik kameraları da dahil!

...

Bir de Kemal beyin eşi Meray Dürüst meselesi çıktı karşımıza...

Dün internet medyasında okuduk biz de!

Meray hanım bir gazeteciye eşini korusun diye 10 Bin dolar vermiş...

İyi para doğrusu ama para verse ne olur vermese ne olur!

Sonra bir gazeteci suç işlediği iddia edilen bir kişiyi nasıl korur ki?

Birine para verse 100 tanesini karşısında bulur...

Çok inandırıcı gelmedi bize ama yine de eğer böyle bir açıklama yaptıysa inandırıcı olmak için 10 bin doları kapan gazetecinin ismini de vermeliydi!

En azından biz de kendisine, 10 Bin doları nereden bulduğunu sorma hakkına sahip olurduk...

Faturaları filan karıştırırdık!

Hele de medyanın, başka medya ile uğraşması, çamur atmaya çalışması, rezilliğin, kepazeliğin hangi boyutlarda olduğunu bir kez daha yüzümüze çarpıyor...

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MESAJ KUTUSU

Sayın Fikri ATAOĞLU, sahte diploma konusunda şahsınıza karşı yapılan kampanyanın yoğunlaşarak artacağı iddia ediliyor. Belli ki birileri fena halde size takmış en azından yanlış yorumlara neden olmamak için kamuoyunu aydınlatmanız yerinde olacaktır.

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Sayın Fatoş ÜNAL (JUJU), son iki haftadır ülkeyi terk ettiğiniz yönünde haber ve yorumlarda artık sınır aşılmaya başladı. Şöyle sağlam bir açıklama yapın ki insanlar doğru ile yanlışı bilsinler. Hatta iddia edenleri mağazaya kahveye çağırın ki sizi gözleriyle görsünler...

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Sayın Meray DÜRÜST, eşinizi korumak için bir gazeteciye para verdiğiniz doğru mu? Doğruysa ismini de deşifre edin ki sadece alın teri ile geçinenlere ayıp olmasın. Doğru olmayan haber yapanlardan da mahkemeler önünde hesap vermeye çağırma seçeneğiniz de yok değildir...

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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, hala sadece ön izni bulunan üniversitelerin izinlerini iptal etme kararınız doğrudur ama daha önemlisi bu izinleri kimler almıştır, kimler aracı olup yüklü paraları ceplerine indirmişlerdir? İptal kolaydır da deşifre biraz zordur değil mi?

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Sayın Zeki ÇELER, genel başkan olduktan sonra ilk ziyaretinizi Sanayi Odasına yapmanız hayli anlamlıydı. Bu ülkenin kurtuluşu kesinlikle üretenler olacaktır. Bu arada yakında önemli isimleri partinize dahil edeceğiniz yönünde mesajlar geliyor, hele de iki kadın siyasetçinin isimleri dudakları uçuklatacak cinsten, hayırlara vesile olsun...

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Sayın Erdal Hacı MULLA, 6 sene önceki bazı ihaleler tekrar gündeme getirildiğine göre şimdi sırada kesinlikle Kıb-Tek var demektir. Şimdiden önlem almanızda yarar olduğu yönünde mesajlarınız geliyor, kolaylıklar ve sabırlar dileriz...

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Sayın Hüseyin Çavuş KELLE, KKTC’den gönderilen yeşil kabuklu mandalinalar artık Türkiye sosyal medyasında da paylaşılmaya başlandığına göre bu sıralar bir ziyaret gerçekleştirmeniz kaçınılmaz olacak gibi gözüküyor. Hadi bu seneyi kaybettik bari gelecek yıl için tedbir almanız gerekiyor...

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Sayın Kemal DÜRÜST, bazı yakın dostlarınıza can güvenliğinizin olmadığı yönünde şikayetlerde bulunduğunuz konuşuluyor. Konu güvenlikse hiç gecikmeyin ve isim de vererek güvenlik güçlerine bildirin, ihmale gelmez!

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Sayın Emrah YEŞİLIRMAK, sosyal medya diploma konusunda ifade vermeniz için daha fazla gecikmeden polise gitmeniz gerektiği yönünde baskı uygulamaya başladı. Er ya da geç gideceksiniz niye kendinizi bu kadar sıkıntıya sokuyorsunuz ki, anlamadık gitti doğrusu!

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Sayın Laden-Ali SOMUNCU, geçen yılki evlilikten sonra sizi şu sıralar görenlerin bir çoğu tanıyamadıklarından şikayet etmeye başladılar. Belli ki kilolar konusunda fazlasıyla abartmışsınız, şimdi diyet ve spor zamanıdır, hadi bakalım tabana kuvvet...

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