Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Soner Aykut mahkemeye çıkarıldı.

Müşteriden aldığı parayı şirkete teslim etmedi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fırat Uğuroğlu, 08.04.2026 tarihinde Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan bir elektronik eşya satış mağazasında satış personeli olarak çalışan zanlının, makbuz karşılığı müşteriden almış olduğu 2 bin dolar parayı müstahdemi olduğu şirkete teslim etmeyerek sirkat ettiğini söyledi.

Şikâyet 12 Mayıs’ta yapıldı

Polis, şikâyetin 12.05.2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlının suçunu kabul eder nitelikte ifade verdiğini belirten polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek süre alındığını söyledi.

Evinde arama yapıldı

Polis, bu süre içerisinde zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını, ayrıca 3 ifade temin edildiğini kaydetti.

Soruşturma devam ediyor

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, makbuzun inceleneceğini ve sirkat edilen miktarın artabileceğini ifade ederek mahkemeden 7 gün ek süre talep etti.

Mahkemeden 7 gün tutukluluk emri

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.