2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi karnelerin dağıtılmasıyla tamamlandı.

57 bin 413 öğrenci, karnelerini alarak 15 Şubat’a kadar sürecek sömestr tatiline girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 132 okulda 27 bin 481, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 49 okulda yaklaşık 25 bin 188 ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 13 okulda yaklaşık 4 bin 44 meslek lisesi öğrencisi ile Gazimağusa Çıraklık Eğitim Merkezi ve Taner Akcan Çıraklık Eğitimi Merkezi’nde 700 öğrenci eğitim görüyor.

KKTC genelindeki kamu ve özel okullarda ise yaklaşık 6 bin 500 öğretmen görev yapıyor.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Gazimağusa’daki Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’ndeki karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin heyecanını paylaştı.

Çavuşoğlu öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada meslek liselerinin önemini vurguladı.

Meslek liselerinin ülkenin geleceği olduğunun bilincinde ve ilk görevini meslek lisesinde yapan bir öğretmen olarak bugün meslek liselilerle birlikte olmak istediğini söyledi.

Çavuşoğlu, meslek liselerinin iyi olması; meslek liselerine giden öğrenci sayısının artmasıyla ülkenin daha güzel olacağını belirtti.

Ülkede sosyal yatırımı olan iş gücü sayısının yaklaşık 175 bin olduğunu, bunlardan 85 binden fazlasının yabancı iş gücü olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Bizim insanımızın o iş kollarında yetişmesi halinde meslek liseli çıkışlarda işsizlik sıfır olacak.” dedi.

Çavuşoğlu, öğrencilere girdikleri bölümlerde, öğretmenlerine çok iyi kulak vererek, eğitimi en iyi şekilde tamamlamaları için öğüt verdi.

Çavuşoğlu, Bakanlık olarak bundan sonra mümkün olduğunca okulları meslek lisesi olarak açma ve sınavla girilenler dışındaki okulları adım adım meslek lisesine dönüştürme gibi bir motivasyonları olduğunu ifade etti.

Meslek çıkışlı olanların donanımlı olarak mezun olup iş hayatına atılmaları durumunda ülkenin demografik yapısına, iş kollarına ve ülkeye büyük katkı yapacaklarını vurguladı ve “Biz sizden umutluyuz.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu daha sonra bir sınıfa girerek öğrencilere karnelerini verdi.