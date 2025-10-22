(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da S.Ş. isimli şahsın evinden eşya çalan Ömer Zateroğlu, Erdal Kalkan ve Erol Kurtdağ hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu.

Başkan, sanıkların 1 Mart-23 Ağustos tarihleri arasında Lefkoşa’da S.Ş. isimli şahsın evinde ahşap panjuru açarak içeriye girdiklerini, birçok eşya çaldıklarını söyledi. Başkan, ilk etapta Ömer Zateroğlu ile Erdal Kalkan’ın tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Mahkeme Başkanı Cemaller, Ömer Zateroğlu’nun ikametgahında yapılan aramada çalıntı eşyaların bir kısmının bulunduğunu belirtti. Başkan, mesele kapsamında yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı tespit edilen Erol Kurtdağ’ın 25 Ağustos’ta tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Başkan Cemaller, sanıkların mahkum oldukları ev açma suçunun 7 yıl hapis cezası öngören vahim ve yaygın suçlardan olduğunu ifade etti. Başkan, hiç kimsenin başkasının ikametgâhına hırsızlık maksadıyla ve izinsiz girmesinin bir izahı olmadığına değindi.

Son zamanlarda bu gibi olaylarda artış yaşandığına dikkat çeken başkan, sanıklar hakkında takdir edilecek cezanın hapislik dışında bir ceza olamayacağına vurgu yaptı. Başkan Cemaller, sanıkları 3 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.