Ülkede cuma ve cumartesi günleri yer yer yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı, iç kesimlerde 28-31, sahillerde 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 23-29 Ekim tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın hafta boyunca genellikle az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Cuma ve cumartesi günleri yer yer hafif sağanak öngörülüyor. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 28-31, sahillerde 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.