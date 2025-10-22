Çayırova’da bir evin önünde park halindeki araç, üzerine yanıcı madde dökülüp ateşe verildi.

Polis basın bültenine göre, bu sabahın erken saatlerinde park halinde bulunan bir şahsa ait UB 707 plakalı araçta meydana gelen yangında, konu aracın motor bölümü ile ön kısmı tamamen yandı.

Yangın araç sahibi tarafından söndürülürken, İtfaiye ekipleri de soğutma yaptı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, henüz kimliği tespit edilemeyen meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından konu aracın ön ve sol yan kısımlarına, muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilerek kasti hasara uğratıldığı tespit edildi.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.