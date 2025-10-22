Polis Genel Müdürlüğü, seçim yasakları nedeniyle askıya alınan polis ve itfaiye memuru münhali işlemlerine pazartesinden itibaren devam edileceğini açıkladı. Polise teşkilatına, ihtiyaç doğrultusunda 160'ı erkek, 15 kadın polis memuru ile 25 erkek itfaiye memuru alımı yapılacak.

Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, münhal süreci çerçevesinde, tüm adaylara müracaat esnasında beyan etmiş oldukları cep telefonu numaralarına, sms yoluyla aday numaraları gönderildiği, vücut ölçülerinin alınması ve sınav tarihleri ile ilgili duyuruların ise, Polis Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi www.polis.gov.ct.tr adresinden duyurulduğu kaydedildi.

Başvuru yapan tüm adayların, münhal süreci ile ilgili süratli, doğru bilgi akışı ve haberleşme için Polis Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi www.polis.gov.ct.tr önceliği dikkate alınması ve sitenin sürekli takip edilmesi istendi.