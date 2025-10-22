Polisiye olaylar… Evinde eski eser ve dondurulmuş av hayvanı bulunan şahıs tutuklandı
İskele-Karpaz ana yolunda kaza yapan sürücünün üzerinde uyuşturucu bulundu.
Polis basın bültenine göre, bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada araç sürücüsü M.A.M.F.K’nin (E-24) şüpheli hareketleri sonucu üzerinde arama yapıldı.
Aramada, söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.
Bahse konu şahıs tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.