Bahçeler kavşağına kurulan trafik sinyalizasyon sistemi bugün deneme amaçlı çalıştırıldı.

Karayolları Dairesi'nden yapılan açıklamada, İskele-Çayırova anayolu üzerinde bulunan Bahçeler kavşağına trafik sinyalizasyon sistemi kurulumunun tamamlandığı ve deneme amaçlı çalıştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, sinyalizasyon sisteminin çalıştığı sürece trafik ışıklarına uymaları istendi.