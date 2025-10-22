Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacakken sırt çantasında tabanca şarjörü, evinde ise bir adet tabanca, şarjör ve canlı mermi bulunan şahıs, tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün sabah 06.00 sıralarında, zanlı N.D’nin (E-43), Ercan’dan yurt dışına çıkış yapmak için x-ray cihazından geçtiği sırada, sırt çantasında 9 mm çapında bir adet boş tabanca şarjörü bulundu. Akabinde söz konusu şahsın Girne’deki evinde de arama yapıldı.

Aramalarda, zanlının bir adet 7.65 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve içerisinde takılı 7.65 mm çapında toplam 9 adet canlı mermi ve 9 mm çapında bir adet boş tabanca şarjörünü de kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.