25.04.2026 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından bulunduğu araç içerisinde şüpheli olarak görülen H.Ş. (E-46)’nin üzerinde ve konu araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü ile 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve akabinde Karaoğlanoğlu’nda kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 5 adet hap ile içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.