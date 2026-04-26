25.04.2026 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Haspolat’ta bir apartman dairesinde, muhtemelen şarjda takılı olan tablet bilgisayarın elektrik aksamlarının kısa devre yapıp koltuğu tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, salon ve mutfak içerisinde bulunan muhtelif mobilyalar, beyaz eşyalar, kıyafetler ve eşyalar yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise duvarların sıvaları dökülmüş, balkonun sürme camı çatlamış ve duvarlar da islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.