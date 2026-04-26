25.04.2026 tarihinde, saat 23.50 sıralarında, Girne’de Çifteler Sokak üzerinde, Ulugbek GURBANOV (E-29) 96 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HY 755 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkmış ve bir ikametgahın demir kapısına çarpmıştır. Çarpmadan sonra geri geri kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyreden araç sürücüsü ise, HY 755 plakalı aracın arka kısmı ile o esnada konu ikametgahın önünde park halinde bulunan KK 465 plakalı salon aracın arka kısmına da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

HY 755 plakalı araç sürücüsü Ulugbek GURBANOV, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

26.04.2026 tarihinde, saat 00.05 sıralarında, Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde, Mehmet Fevzi KIRMIZIGÜL (E-26) 119 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SH 063 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada karşı şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mustafa Hamit BEKAR (E-35) yönetimindeki NZ 099 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

SH 063 plakalı araç sürücüsü Mehmet Fevzi KIRMIZIGÜL, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

26.04.2026 tarihinde, saat 00.15 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde Halkbank Çemberi mevkiinde, Yalçın ESER (E-40) 94 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KE 855 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Halkbank Çemberine yaklaştığında, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan taş refüj ile çemberin sonunda bulunan bariyerlere çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.