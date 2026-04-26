KKTC Dış Basın Birliği, Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) 70. Başkanlar Konseyi toplantısına katıldı.

Dış Basın Birliği tarafından verilen bilgiye göre, kuruluşunun 75’inci yılını kutlayan Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde 23-25 Nisan tarihlerinde düzenlenen toplantıya, KKTC Dış Basın Birliği adına, Yönetim Kurulu üyesi Züleyha Karaman katıldı.

Türkiye’den, KKTC, Azerbaycan ve Almanya’dan 125 gazetecinin katıldığı toplantı kapsamında, Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Genel Kurulu da yapıldı.

Züleyha Karaman, Basın Vakfı’nın Danışma Kurulu üyeliğine seçildi.

Karaman, toplantıda yaptığı konuşmada, 70. Başkanlar Konseyi toplasının başarılı geçmesi dileyerek, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti’nin 75. yılını kutlama mesajını iletti.

Konuşmasında, Türk basınının geçmişte, Kıbrıs Türk halkının haklı sesinin duyurulmasına ve varoluş mücadelesine büyük destek verdiğini anımsatan Karaman, Kıbrıs Türk halkının devam eden haklı mücadelesine aynı kararlı desteğin verileceğinden şüphesi olmadığını ifade etti.

TGF Genel Başkanı ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca da, toplantıda yaptığı konuşmada, basının sorunlarının çözümünde meslek kuruluşlarının güç birliğinin öneme işaret etti. KKTC’ye önem verdiklerini ifade eden Karaca, toplantıya katılımından dolayı KKTC Dış Basın Birliği’ne teşekkür etti.

Üç gün süren etkinlik kapsamında, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz makamında ziyaret edildi, gazetecilere Eskişehir’in tarihi ve turistik yerleri gezdirildi.