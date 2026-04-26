Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) başkanlığına Görkem Çelik seçildi.

KTMMOB’dan verilen bilgiye göre, KTMMOB 57. Olağan Genel Kurulu dün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Genel Kurula; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Yeni Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Mustafa Baybora ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan katıldı.

Divan Başkanlığını Mehmet Akanyeti’nin üstlendiği Genel Kurul’da, Divan Sekreterleri Ayça Soygür ve Merve Ateşin oldu.

Faaliyet ve mali raporların okunup aklandığı Genel Kurul’da, Görkem Çelik oy birliği ile 57. Dönem Genel Başkanı seçildi. KTMMOB Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Bora Tüccaroğlu, Cemaliye Özverel Ekinci, Merter Refikoğlu ve Nevter Zafer Cömert getirildi.

Yeni dönemde Mehmet Akanyeti’nin Başkanlık görevini yürüteceği Yüksek Onur Kurulu üyeliklerine, Cevdet Şenvar, Gülcan Yalınca, Kemal Öztürk ve Mehmet Toycan, yedek üyeliklere de Sibel Paralik ve Murat Kanatlı seçildi.

Denetleme Kurulu’na, Ahmet Erkmen ve Çağdaş Erdoğan Özgece oy birliği ile seçilirken, 57. Dönem Danışman Başkanı görevini Seran Aysal yürütecek.