Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Genel Kurulu’na katılan Cumhuriyet Meclisi heyeti göreve yeni seçilen AKPA Başkanı Petra Bayr ile görüştü. İkili görüşmeler de gerçekleştiren heyet ayrıca Almanya, İtalya ve İsviçre AKPA ulusal heyetleri ile de istişarelerde bulundu.

Heyette yer alan UBP Milletvekili Hasan Taçoy ve CTP Milletvekili Armağan Candan, çeşitli oturumlarda söz alarak Kıbrıs meselesini gündeme taşıdı.

Heyet AKPA Genel Kurulu oturumlarının yanı sıra çeşitli komite toplantılarına da katıldı, ikili görüşmeler yaptı.

Heyet üyeleri, “Avrupa'da dine dayalı ayrımcılıkla mücadele ve din veya inanç özgürlüğünün korunması”, “Orta Doğu'da uluslararası hukuka saygı, barış ve istikrarın gerekliliği” ve serbest gündemli oturumlarda konuştu.

Göreve yeni seçilen AKPA Başkanı Petra Bayr ile de bir araya gelen heyet, ayrıca Almanya, İtalya ve İsviçre AKPA ulusal heyetleri ile istişarelerde bulundu.

Görüşmelerde, mülkiyet, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) işleyişi, siyasi ve hukuki boyutu konularında bilgi paylaşıldı, genel olarak adadaki siyasi durumu aktarıldı.

AKPA Kurallar, Etik ve Dokunulmazlıklar Komitesi’nin daveti üzerine etik standartlar konulu panelde birer konuşma yapan heyet, AKPA’da yirmi yılı aşkındır devam eden katılımlarına ilişkin bilgi verdi, Cumhuriyet Meclisi'nde üyelerin uyması gereken etik kurallar ve Kıbrıslı Türk milletvekillerinin AKPA'daki statüsüne ilişkin unsurları gündeme getirdi.

Heyet ayrıca Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’nin kabinesi ve Konsey Sekretaryası İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü ve Gençlik Departmanı ile çeşitli görüşmeler yaparak, adadaki siyasi gelişmeler ve mülkiyet konusunda bilgi verdi.

Heyet, son olarak Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nurdan Bayraktar’ın Türkiye ve KKTC AKPA heyetleri onuruna verdiği yemeğe de katıldı.