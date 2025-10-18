1. 17.10.2025 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Girne Turizm Limanından KKTC’ye giriş yapan, T.K.(E-40) ve H.D.(E-40)’nin kullanımlarında bulunan araçta Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde, tasarruflarında 38 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, 5 adet av fişenği ve bir adet kılıç bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Kıbrıs Türk halkı Cumhurbaşkanını seçecek… Seçmen yarın sandığa gidecek
2. 17.10.2025 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Dipkarpaz'da, D.D.(E-27)’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, 35 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.