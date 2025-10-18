1. 17.10.2025 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Girne Turizm Limanından KKTC’ye giriş yapan, T.K.(E-40) ve H.D.(E-40)’nin kullanımlarında bulunan araçta Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde, tasarruflarında 38 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, 5 adet av fişenği ve bir adet kılıç bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 17.10.2025 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Dipkarpaz'da, D.D.(E-27)’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, 35 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.