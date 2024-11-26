Güney Kıbrıs’taki doktorların, 48 saatlik grev kararı alması, gerek hastaların gerekse hükümetin tepkisine neden olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’taki kamu doktorlarının, Devlet Sağlık Hizmetleri Kurumu OKİPİ’nin kendilerine vermesi gereken ekonomik teşviklerin miktarı konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bugün itibarıyla 48 saatlik greve gireceğini yazdılar.

Rum Sağlık Bakanı Mihalis Damianos’un yurt dışında olmasına karşın anlaşmazlığın çözümlenmesi için çaba harcadığını ancak herhangi bir sonucun alınamadığını yazan gazete Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun da grevin iptal edilmesi yönünde çağrıda bulunduğunu belirtti.

Gazete doktorların grevi sırasında sadece acil durumlara müdahale edileceğini yazdı.

Öte yandan Haravgi gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, grevlerle ilgili yaptığı açıklamada, devletin ve toplumun malum çıkarlarına odaklanmayan baskılara boyun eğmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Ηristodulidis ayrıca sağduyu ve uzlaşma çağrısında da bulundu.