Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Açıklanan rakamlar müthiş ve ürkütücü…
Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu öyle açıklamalar yaptı ki aslında ülke siyasetinin çirkin yüzünü bir kez daha görmüş olduk!
Şu anda yasal takipte 159 Milyon TL’lik yasal takip söz konusu…
Hüküm alan kredi tutarı ise dudak uçuklatıyor!
Tam 589 Milyon TL’lik batık bir borç söz konusu…
Tosunoğlu daha da vahim olanı ifade etti;
Bu kadar paranın geri dönme şansı yüzde bir bile değil…
Para çoktan uçmuş gitmiş birileri hala bunun keyfini yaşıyor!
Hatta bir değil çok kez kredi alanlar bile var…
Liste Tosunoğlu’nun çantasında duruyor!
Ama basın mensuplarına belli ki yasal mevzuatlardan dolayı vermiyor, veremiyor…
Kendisine şu soruyu yöneltiyoruz;
Bu kadar para niçin geri dönmüyor diye…
Gerekçe ise tek kelime ile şu oluyor;
Siyaset ve tabi ki siyasetçiler!
Sevgili okurlar…
Ne yazık ki bu KKTC gerçeğinin, yani siyasetteki kirlenmenin en bariz göstergesidir!
Bankalar dair, diğer devlet kurumlarının yönetim kurulların başında siyasi atamalar olduğu müddetçe de peşkeş çekmeler, hortumlamalar ve dahası devam edecek, sonuçta faturayı da vatandaş ödeyecektir…
…
Bundan böyle umudumuz var mı kesinlikle yok…
Ama şu kesindir ki artık siyaset elini böyle kurumlardan çekmelidir!
Ne demekmiş gidip devlet bankasından kredi alacaksın ama alanların yarısından fazlası bunu geri ödemeyecek…
Çünkü bu ülkede hemen her şey siyasilerin telefonlarına bakıyor!
Sözde iş insanları siyasileri aracı olarak kullanarak borçlarını ödemiyor…
Böylelikle yüzsüzlerin listesi de gün geçtikçe kabarıyor!
Kalkınma Bankası’nın şu anki yönetimi cesaretlenir de şu anda toplamda 590 Milyon bankaya borcu olanları deşifre edebilir mi?
Tahmin bile etmiyoruz ancak kesinlikle artık yöntem değişmelidir…
O kurumlar kimsenin babasının çiftliği değildir!
Ödenmeyen tek bir kuruş bile halkın cebinden çıkacak olan paralardır…
…
Bu konuda başka bir detay daha;
Kalkınma Bankası ile K.T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası işbirliği yaparak küçük esnafa yine küçük miktarlarda kredi verme kararı üretti, iyi de etti!
Bundan berberi, manavı, restoranı daha bir çok küçük esnaf yararlanacaktı…
Hedef sayı da bin 200 olarak belirlendi!
Yine Tosunoğlu’nun açıklamasına göre şartları yerine getirebilen sadece 20 esnaf çıktı…
Zira öyle bir şart koşulmuştu ki örneğin bir esnaf 100 Bin TL kredi istediyse, ondan yine aynı miktarda geçmişe dönük fatura istendi!
Yani almaları imkansızlaştırıldı…
İyi de bu girişim kime yaradı, tabi ki hiçbir kimseye!
Milyonlarca lira borcu olan yüzsüzler halkın içinde başları dik yürürken, küçük esnaf bir kez daha kaderine terk edildi…
Çünkü siyasilerin küçük esnafa destek vermeye gönülleri yok!
İşte bu yüzden siyasiler kurumları işi bilenlere devretmedikçe yüzsüzlükler ve arsızlıklar devam edecektir…
Ve ne yazık ki bu bizim kötü talihimizden başka bir şey değildir!
MESAJ KUTUSU
Sayın Murat BAŞEL, kara para konusunda söylentiler artık ayyuka çıktığına göre bu konuda kamuoyuna detaylı bir açıklama yapma zamanı gelmedi mi? Zira bu konuda her kafadan bir ses çıkıyor, son sözü sizin söylemeniz yerinde olacaktır!
…
Sayın Menteş GÜNDÜZ, ilçe başkanı olduğunuz Güzelyurt’ta partililer artık birbirine girecek noktaya kadar geldi. Kurultay ve seçim öncesi partiyi toparlamak da size kalıyor aksi halde partililer çok üzücü olayların yaşanabileceği uyarısında bulunan mesajlar göndermeye başladı!..
…
Sayın Çelebi ILIK, sıkı bir DP’li olarak Güzelyurt’ta UBP ilçe başkanlığı için bir adaya destek istemeniz hem UBP’de hem de DP içinde tartışma konusu oluyor. Partinizden resmi olarak istifa ettiniz mi yoksa kırgınlık dönemi mi yaşıyorsunuz?
…
Sayın Deniz GÜRGÖZE. Köftehor’un en yağlı müşterileri arasında bulunduğunuz gözlemleniyormuş. Yani şimdi dikkat etmezsiniz sonra da diyetisyenlere ve spor salonlarına dünya kadar para ödersiniz. Yine de afiyet bal şeker olsun tercih tabi ki sizin…
…
Sayın Hasan TOSUNOĞLU, Kalkınma Bankası’na geçmiş dönemlerde kredi kullandıranlar ve ödemeyenler hakkında isimleri de deşifre ederseniz iyi bir amme hizmeti yapmış olacaksınız. Bir de tabi ki siyasileri de ifşa etmek kaydıyla!
…
Sayın Mehmet HARMANCI, bile bile lades olarak Pazar günü kişiye özel defin hizmeti vermek en azından sizin ilkelerinize yakışmadı. Neyse ki bu olay en azından artık defin işlemlerini haftada 7 güne çıkardı ya artık bununla avunacağız değil mi?
…
Sayın Erdem ÖZÇAKIR, kahve fallarında 3-5 vakte kadar bir devlet kurumunun müdürlüğüne atanmanız görülüyormuş. Bu arada olmasın diye de uğraşanlar bir hayli fazla haberiniz olsun istedik!
…
Sayın Ersan SANER, eski parti başkanınızı yurt dışında ziyaret etmeniz size yakın olan destekçilerinizi memnun ederken rakiplerin sempatizanları ise öncelikle kendisinin yargı önünde hesap vermesi gerektiği yönünde yoğun mesajlar gönderiyorlar.
…
Sayın Mehmet ÖZKARDAŞ, G.Mağusa Serbest bölgede Sayıştay raporu nihayet elinize ulaşmış ve şu anki yönetimin her hangi bir hatasına rastlanmamış. Konuyu resmi olarak kamuoyuna açıklamak iyi olacaktır, zira konu üzün bir süre gündemi meşgul etmişti…
…
Sayın Halit BAĞMAN, UBP’li Girne bölge sakinleri genel seçimlerde bir kez daha milletvekili adayı olup olmayacağını soran mesajlar göndermeye başladılar. Partinin ve bölgenin önemli bir şahsiyeti olarak meraklıları aydınlatmak gerek değil mi?
…
Sayın Yasemin ÖZTÜRK, bölge okullarına yaptığınız bazı yardımlar özellikle de öğrencileri derecesiz memnun etti. Umarız bu tür örnek davranışlar varlıklı diğer bölge insanlarını da harekete geçirir…
…
Sayın Nuri ERHAT, Koop-Bank yönetim kurulu üyeliğinden görevden alınmanız hükümet partilerini fena halde karıştırdı. Hatta bu gerekçe ile hükümetin dağılabileceği bile ihtimaller arasında bulunuyormuş, acaba bazı senaryolar için yem me yapılıyorsunuz dersiniz…