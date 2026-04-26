(Kamalı Haber) - Kalkanlı’da meydana gelen “Zorla insan kaçırma, Yaralama, Vahim Zarar, Kanunsuz Yollardan KKTC’ye Giriş Yapmak, Mülke Tecavüz, Ciddi Darp” suçlarından tutuklanan zanlı Yakup Söylemez mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı Söylemez’in Eylül 2024 yılında eski eşini bahçe küreğiyle darp etmiş annesini kurtarmaya çalışan kızının başına defalarca yumruk atarak ölümle tehdit etmekten tutuklanarak yargılanmasının ardından sınır dışı edilmişti.

Mahkemede mesele ilşe ilgi,li olarak şahadet veren polis memuru Ömer Oruç olayla ilgili bulguları aktardı. Oruç, 22 Nisan 2026 tarihinde saat 09:00 raddelerinde Kalkanlı’da sakin müşteki Ş.C’nin ikametgahına kapısından içeriye izinsiz girip mülküne tecavüz eden zanlı Yakup Söylemez ikametgahın salon bölümünde bulunan müştekinin yüzüne gayri kanuni olarak yumruk atıp ciddi bir şekilde darp edip sağ gözünü çevreleyen kemiğin kırılmasına sebep olduktan sonra elindeki bıçak ile sol karın boşluğuna 1 cm.'lik kesi atmak suretiyle yaralanmasına sebep olduğunu söyledi. Polis zanlının müştekiyi, kendisi ile Türkiye' ye gitmesine ikna etmek için zorla ikametgahından dışarı çıkarıp ellerini ve ağzını bağlamak suretiyle zorla insan kaçırma suçunu işlediğini söyledi. Polis müştekinin bir şekil zanlıdan kurtulması üzerine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesine giderek müşahede altına alınmış ve görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildiğini aktardı.

Polis memuru Ömer Oruç zanlının olay yerinden kaçtığını aleyhine derdest müzekkeresi temin edildiğini ve yapılan aramlar sonucunda 25 Nisan 2025 tarihinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Mevlevi’de bahçeler içerisinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından yapılan sorguda henüz hangi limandan hangi tarihte nasıl KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptığının tespit edilemediğini ve tahkikatın yeni başladığını alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğundan zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.