(Kamalı Haber)- Gönyeli bölgesinde meydana gelen olayda rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve hareket suçlarından tutuklandığı esnada iki polis memuruna saldırıp, kadın polisin parmağının kırılmasına neden olan Nijerya uyruklu Terhıde Caleb Tondo hakkındaki dava bugün karara bağlandı. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.

Yargıç, 17 Ocak 2024 tarihinde saat 21.10 sıralarında çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklanıp, karakola götürüldüğünü belirtti. Yargıç, sanığın yasal işlemler için fotoğrafı çekildiği sırada polis memuru H.D.Ö.'yü (E-27) elleri ile göğsünden geriye doğru ittirip, yere düşmesini sağladıktan sonra, kendisini tutmaya çalışan, kadın polis memuru B.S'nin ise sağ ayağı ile sağ eline tekme atıp, sağ orta parmağının kırılmasına sebebiyet verip vahim ve bedensel zarara uğratıp görevli polisleri görevlerinden men ettiğini mahkemeye aktardı. Candaş, yargılandığı vahim zarar suçunun 7 yıl hapis öngördüğünü ifade etti.

Yargıç, “Son yıllardaki Ağır Ceza Mahkemesi gündemlerine de bakıldığında sanığın işlediği suçların yaygın suçlar olduğu görülmektedir. Bu tür suçların kamu düzenini yakından ilgilendirdiği aşikardır”dedi.

Yargıç, sanığın kamu görevi yapan ve güvenliği sağlamakla yükümlü olan polislere karşı suç işlemiş olmasını ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Sanığın avukatının beyanlarına değinen yargıç, ayrımcılığa uğradığını ve haksız yere tutuklandığını düşündüğü için söz konusu suçları işlediğini söylediğini ifade etti. Yargıç, “Eğer haksızlığa uğradığını düşünüyorsaydı mahkemelere başvurmalıydı” dedi.

Yargıç, sanık avukatının bir başka beyanında müvekkilinin öğrenci olduğunu, son senesinde suç işlediğini, hapis cezası alması halinde ihraç edileceğini, hem sanığın hem de ailesinin mağdur olacağını söylediğini aktardı.

Candaş, sanığın ihraç edilecek olmasının suçun vahametini ortadan kaldırmayacağını, ayrıca ihraç kararıyla ilgili yargıya başvurabileceğini belirtti.

Yargıç, sanığın 10 aydır hükümsüz tutuklu olduğunu, müştekileri tazmin ettiğini, sabıkasız olduğunu belirterek, bu hususların hafifletici etken olduğunu belirtti.

Yargıç, “Tüm bu hususları ve cezalandırma ilke ve prensipleri ile yasal mevzuatı da Sanığa ceza takdir ederken dikkate aldıktan sonra kamu menfaati gereği Sanığa hapislik cezası dışında bir ceza vermenin mümkün olmadığı kanaatine varırız.”dedi.

Yargıç Candaş, sanığı 18 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.