Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Öncelikle bir kenara not düşelim…

Başbakan Ünal Üstel 2027 yılına kadar UBP Genel Başkanı ve Başbakan olarak görevinde kalacaktır!

Bunun garantisi verilmiştir…

Bu nasıl hangi zeminde gerçekleşecek artık onu da hep birlikte takip edeceğiz!

Kabine değişikliğinde ki parola da büyük projelerdir…

Yani Üstel yeni kabine ile birlikte büyük ama çok büyük projelerin gündeme geleceği işaretini vermiştir!

Bunun üzerine eski kabine yetersiz miydi soruları birbirini izlemiştir…

Öyle bir ihtimal tabi ki yoktu!

Kabinede hangi isimler olursa olsun önümüze koyulan her türlü projeye tek bir itiraz olmadan kabul edilecek, gereği de yapılacaktı…

Şimdi haliyle insanın aklına bir sürü soru takılıyor;

Neymiş bu büyük ama çok büyük projeler diye…

Hemen bir ip ucu verelim;

Maraş’a dev yat limanı ve 5 yıldızlı otel projesi ve tabi ki alçak orman arazilerinin ilk sırada olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz!

…

Yapılan kabine değişikliğinde şimdiye kadar hiç yaşanmayan bir gelişme yaşandı…

Başbakan Üstel kabineyi açıklamak için daha Saray’a bile gitmemişti!

Ama yeni bakan olacaklara telefonlar gelmeye başladı…

Kutlama mesajlarıydı bunlar!

Bakan olacakları açıklandı…

Neyin mesajıydı bu;

Tabi ki sadece kutlama amaçlı değildi…

Bizim sayemizde bakan oldunuz, haberiniz olsun mesajlarıydı bu!

Özellikle Maliye ve İçişleri Bakanlıkları için gerçekten de çok önemli değişimlerdi bunlar…

Eski bakanlar söz filan dinlemedi olayı kesinlikle yoktur burada!

Yeni büyük projeler için yeni isimler getirildi sadece…

Büyük projelerin çok daha kolay hayata geçirilmesi için!

Gerçekten de çok kritik bir sürecin başlangıcındayız…

Muhalefet ve sivil toplum örgütleri artık nasıl politikalar üretecek, nasıl işbirlikleri üretecekler, onlar için de çok ayrı bir sınav olacak!

…

Bundan böyle Hasan Taçoy ve ona yakın arkadaşlarının parti içi tavırları da çok önemlidir…

Taçoy son günlerde ısrarla adaylıkta kesin kararlı olduğu vurgusunda bulunmaktadır!

Peki Üstel, 2027 yılına kadar söz aldıysa Taçoy’un tavrı ne olacaktır?

Adaylıkta ısrarlı olup bu konudaki açıklamalarına devam edebilecek midir?

Parti içi kriz yaşanmasın, kamuoyunda tartışma yaşanmasın diye elbette onun için de bir formül bulunacak, belirli yerlerden telkinler gelecek ve o da aday olmayacak, daha doğrusu aday olamayacaktır…

Çünkü Taçoy’un siyasi çizgisi ve duruşu zaten buna engeldir!

Ne kadar ağabeylik müessesesinin bitmesi gerektiğini söylese de eğer çok büyük sürpriz olmazsa süreç aynen devam edecektir…

Büyük ama çok büyük projelerin önüne takoz koyma gibi bir cazgırlık yapacak hali yoktur ya!

…

Kabine değişikliği ve tartışmaları bir süre daha devam edecektir elbette…

İyi de bu kabine değişikliği bu ülkeye olumlu bir şeyler getirecek midir?

Zira sorunlar artık diz boyunu çoktan aşmış, bunalım her geçen büyümektedir…

Hükümetler ve bu hükümet ne işe yaramaktadır?

Bakanlık kavgası da bittiğine göre bundan sonra ne olacaktır…

Bakan Arıklı dün çok kayda değer bir açıklama yaptı;

Bürokrasi ve mevzuat sistemimiz reformların önünde büyük engeldir, dedi…

Hangi sistem ve mevzuatlar?

Adı üstünde bu ülkenin…

Bu konuda yıllardan beridir şikayet vardır ama sanki bu ülkeyi başkaları yönetir de yapmazmış gibi bir hava estirilmeye çalışılmaktadır!

Bu yarayı yaratanlar ülke siyasetçileridir…

Sistemsizlikten ötürü rantı da kendileri sağlamıştır!

Eğer bu kadar şikayetçiyseniz ve sistem artık tıkanmışsa, neşter sizin elinizdedir…

Bizim değil!

…

MESAJ KUTUSU

Sayın Özdemir BEROVA, yeni kabine daha açıklanmadan belli çevrelerden kutlama mesajları almanız hayli manidar bir durum olsa gerek değil mi? Size bile sürpriz olan bir bakanlıktasınız ve sorumluluğunuz görünenden çok daha büyük, kolaylıklar ve başarılar dileriz…

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Sayın Hakan DİNÇYÜREK, göreve en hızlı başlayan bakan olarak ilk olarak tüm devlet hastaneleri başhekimlerini acil toplantıya çağırarak iyi bir başlangıç yaptığınız konuşulmaya başlandı. Onlarla ne kadar iyi geçinip tavsiyelerine değer verirseniz başarı şansınız da o kadar çok olacaktır…

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Sayın Hüseyin PAŞA, yönetim kurulu başkanlığı yaptığınız kurumda kronik sorunlar devam ederken onları bir yana bırakıp ilçeler arası hastanelerde hekim nakilleri üzerine kafa yormanız ve baskı unsuru oluşturmanız hoş olmayan bir durum olarak değerlendiriliyor, haberiniz olsun istedik!

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Sayın Ünal ÜSTEL, yeni kabineyi açıklarken yanınıza 4 müsteşarınızı birden almanız parti içinde gövde gösterisi olarak nitelendirildi. Şimdi yeni süreçte müsteşar ve üst düzey yönetimin değişip değişmeyeceği konusunda tartışmalar yapılmaya başladı umarız toplumun hassasiyetlerine önem verirsiniz…

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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, Türkiye ziyaretiniz sırasında refikinizle görüştüğünüz anlarda görevden alınma kararınız hayli manidar bir durum olarak yorumlanıyor. Kimileri görevden alınma kararınızın son dakika gelişmesi olarak nitelendiriliyor, demek ki bu günleri de görecekmişsiniz, hayırlara vesile olsun artık…

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Sayın Cafer GÜRCAFER, müteahhitler olarak önce kooperatif sonra da banka kurma kararı meslektaşlarınız arasında memnuniyetle karşılandı. Gerçekleşmeye başladığı zaman müteahhitler arasında büyük yardımlaşma ve dayanışmanın geleceği söyleniyor, hayırlı uğurlu olsun…

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Sayın Dursun OĞUZ, sizin İçişleri Bakanlığı ataması yeni değil çok önceden belirlenmiş ve bu yönde karar alınmıştı. Vatandaşlıklar yeni dönemde başınızı ağrıtabilir umarız şeffaf olup tartışmaya açık olmayan kararlar üretirsiniz. Yeni göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun…

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Sayın Barış SEL, G.Mağusa polis müdürlüğü görevine getirilmeniz bölgede memnuniyetle karşılandı. Bu arada meslekte önünüzdeki kapıların tümünün açıldığı ve hızlı yükseliş döneminizin de başladığı konuşuluyor, hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın…

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, yerel seçimlerde verilen söz nihayet şimdi yerine getirildi ve hayli önemli bir bakanlığın yeni sahibi oldunuz. Çalışma hayatı hele de böyle sıkıntılı bir dönemde büyük sorumluluk istiyor, zorlu görevinizde kolaylıklar ve başarılar temenni ederiz…

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Sayın Murat ŞENKUL, Girne’yi halka peşkeş çekme açıklaması birilerini rahatsız etse de genelde büyük memnuniyetle karşılandı. Umarız bu konuda şu anda yanınızda olanlar ileriki günlerde verdikleri sözleri unutmazlar.

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