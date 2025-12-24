(Kamalı Haber) - KKTC'de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan John Eniola Ajisebutu ve Esther Chimuanya yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mustafa Sadeli mahkemeye olguları aktardı. Polis memuru 20 Aralık 2025 tarihinde 16:00 raddelerinde Gönyeli Polis Karakolu'na gelen John AJisebutu ve Esther Chimuanya Sabastinr'nın pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde 29.11.2025 tarihinden itibaren toplam 22 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde zanlılarla ilgili ihraç işlemlerinin başlatıldığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlılarla ilgili ihraç işlemlerinin sürdüğünü kaydeden polis, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.