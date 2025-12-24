Güzelyurt Belediyesi, ilçe genelinde altyapı ve üstyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında Zümrütköy ve Şahinler’de kaldırım ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalarla bölgelerde yaya güvenliğinin artırılması, altyapı sorunlarının giderilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Özellikle ihtiyaç duyulan noktalarda kaldırım yapımı ve yağmur suyu altyapısının güçlendirilmesiyle birlikte, bölgede daha düzenli ve güvenli bir çevrenin oluşturulması hedefleniyor.

Güzelyurt Belediyesi çalışmalar süresince vatandaşların gösterdiği anlayışa teşekkür etti.

İlçe genelinde benzer altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları ilerleyen dönemlerde de devam edecek.