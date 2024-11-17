Telefon çalıp, özel yazışmaları ifşa etti Telefon çalıp, özel yazışmaları ifşa etti

(Kamalı Haber) - KKTC'de ikamet izinsiz kalma suçundan tutuklanan Chirist  Nisanfumu dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Kabadayılar, 16 Kasım’da, saat  19.00’da Hamitköy - Lefkoşa’da Yay sokak üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından, zanlı  Chrıst Nsıamfumu’nun  yapılan muhaceret kontrolünde, 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 718 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, zanlının kacak olduğu süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadığını araştırılacağını belirterek, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Editör: Mehmet Mehmet