İskele- Ercan ana yolunda meydana gelen kazada otomobilin çarptığı 81 yaşındaki Nikravesh Shadpooran ağır yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 19.00 sıralarında, İskele-Ercan ana yolunun Lokum Çemberi üzerinde, Gülşen Güden (K-46), yönetimindeki LB 893 plakalı salon araç ile çembere doğru giriş yaptığı esnada, dikkatsizliği sonucu yaya geçidi olmayan bir yerden yolun solundan sağına doğru geçmeye çalışan Nikravesh Shadpooran’a çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Shadpooran, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisi ile sevk edildiği Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Soruşturma kapsamında LB 893 plakalı araç sürücüsü Gülşen Güden tutuklandı.