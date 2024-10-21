(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana “KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek” suçundan tutuklanan Pakistanlı Arslan Ashraf ile Harun Taş bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Nezvat Mulla mahkemede olguları aktardı. Polis memuru, 18.10.2024 tarihinde saat 08.38’de Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Amirliğine giriş-çıkış dökümü almak için gelen Harun Taş’ın yapılan muhaceret kontrolünde 23.02.2024 tarihinden itibaren toplamda 238 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, aynı gün saat 14.44 raddelerinde Muhaceret Amirliğine giriş-çıkış dökümü almak için gelen Arslan Ashraf’ın da yapılan muhaceret kontrolünde 05.07.2024 tarihinden itibaren toplamda 105 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, her iki zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

Mahkemede söz alan Ashraf ise “Patron bana giriş-çıkış belgesi aldı dedi, polise gidince tutuklandım, eşim burada ve hamile” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.