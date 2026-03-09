(Kamalı Haber)- KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Sodiq Omotolanı Rasaq, Fuhad Ademola Salaudeen ve Ayan Ali mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Yusuf Menekşe mahkemede olguları aktardı.

Polis, 05.03.2026 tarihinde saat 09:30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesine ile İç İşleri Bakanlığına bağlı Göç dairesi tarafından yapılan kontrollerde Sodiq Omotolanı Rasaq’ın yapılan Muhaceret kontrolünde 29.11.2025 tarihinden itibaren toplamda 96 gün, Ayan Ali’nin 06.12.2021 tarihinden itibaren toplamda 1555 gün, Fuhad Ademola Salaudeen’in30.09.2023 tarihinden itibaren toplamda 826 gün yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC'de ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün ek süre alınan zanlılarla ilgili ihraç işlemi başlatıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.