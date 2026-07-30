Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen "Kasti Hasar ve Sarhoşluk” suçundan tutuklanan D.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Nurettin Özgenler olguları aktardı.

Park Halindeki Aracı Ateşe Verdiği İddia Edildi

Polis, zanlının 26 Temmuz 2026 tarihinde saat 02.50 raddelerinde alkol tesiri altında Yenikent’te sakin A.D.’ye ait Toyota Corolla marka aracı park halinde bulunduğu sırada kasten ve kanunsuz olarak ateşe vermek suretiyle kasti hasara uğrattığını söyledi.

Polis, çıkan yangında araçta tahmini 240 bin TL hasar meydana geldiğini belirtti.

Evinde Deliller Ele Geçirildi

Polis, zanlının aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği ikametgahı içerisinde tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada yatak odasında masa üzerinde çakmak ve yine yatak odasında ağzı açık bavul içerisinde güvenlik kamerasından tespit edilen olay saatinde giydiği kıyafetlerin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, Olay Yeri İnceleme Şubesi tarafından bahse konu yanan araç üzerinden kalıntı örnekleri alınarak incelenmeye gönderildiğini açıkladı. Polis, zanlının parmakları üzerinden alınan swap örneklerinin de incelemeye gönderildiğini aktardı.

Suçunu Kabul Etti, Tutuklu Yargılanacak

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, 28 Temmuz’da verdiği ifadede suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, zanlının çalışma izninin iptal edildiğini, KKTC’de sosyal ve ekonomik bağı bulunmadığını belirterek tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.