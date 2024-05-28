Tufan hoca diyor ki...

İthal eti üretici de tüketici de istemiyor!

Biraz havada kaldı bu görüş sanki...

Bizim orta direk Berber Mahmut öyle demiyor mesela!

Kurban için danaya girecekti 300 bin TL olmuş, koyun kesse en az 20 Bin TL’den başlıyor...

Ne diyor biliyor musunuz?

Bu sene kurban kesilmeyecek...

Çünkü işler tıkırında değil!

300 TL kıyma, 400 TL et ile idare edilecek...

Evde 4 çocuk iki de büyük 6 kişiler!

Defalarca yalvardım bu kadar çocuk yapma diye, dinlemedi...

...

Hafta sonu bir kasap arkadaşla sohbetteyiz...

Kalbur üstü olanlar etini Cumadan alıyor diyor!

Hem de kilolarca, onlar için çok da sorun yok...

Ya alamayanlar?

Kimi 200 gram, kimi 500 gram genelde kıyma...

O da yemeğin içinde et tütsün diye!

Öyle artık bazı evlerde löp löp et tüketilmiyor...

Bazen fazla patatesli Kıbrıs köftesi, bol soğanlı!

Genelde çorba ve yemeklere bir tutam kıyma...

Et tütüyor mu tütüyor, maksat çocuklar etin kokusunu unutmasınlar!

Artık ortası kalmamıştır...

Eti yiyen var ama yemeyen çok daha fazla!

Tufan hocam biraz mahallelerde gezip, bir de kasaplara uğrayıp sohbet ederse umarız ki görüşleri çok değişecektir...

...

Kasap arkadaş ısrarla bastırıyor...

İthal et gelsin kim ne tüketirse tüketsin!

Hayvancının hakkının hukukunun yendiğine de inanmıyor...

İstediği tüketiciye seçme hakkının verilmesi!

Çok para yerli et, az para ithal et...

Gayet de demokratik!

Kasap diyor ki;

Bu ülkeye yıllardır güneyden canlı kaçak hayvan getiriliyor...

Çoğu da hayvancı!

Kasaplara veren var, büyük otellere veren var...

İlk etapta 50 ton gelecek ya!

Güneyden bunun kat kat üstünde geldiğini söylüyor...

İsim ver diyoruz korkudan veremiyor!

...

Formül şudur aslında...

Kasaplarda yerli de olsun ithal de!

İsteyen istediğini tüketsin kime ne Allah aşkına...

Kimse kusura bakmasın!

Hele de toplumsal direniş çağrısı yapanlar...

Öyle dediğiniz gibi ortada halk direnişi filan yok!

En azından biz öyle bir şey göremiyoruz...

Bize göre gerçek şudur;

Hükümet edenler bir şekilde mutfaklara et girsin diye ithal kararı aldı...

Hayvancı ile elbette oturup konuşmalıydı!

Baktı gördü ki karşısında sadece kendi cebini düşünen üretici...

Zaman ve zemini uygun bulunca ithal et kararına verdi!

Halkın yanında olduklarını iddia edenler de halk et yemesin diye direniyorlar...

Eylemi süresiz yapacaklar diye de iddiada bulunuyorlar!

Bakalım sendikalar buna ne diyecekler haberleri bile yok...

...

Bu ülkede isyan edilecek çok şey vara bu ithal et isyanı olamaz...

Hadi ete astronomik zamlar yapılır anlarız!

Sahi geçenlerde süte okkalı zam yapıldı isyan o zaman niye çıkmadı...

Bırakın gariban biraz olsun ucuz et alsın evine!

Sağlık dökülüyor, eğitim dökülüyor, sosyal adaletsizlik hortlamış, mazbata mağdurları 30 bini geçmiş, ülke arazileri talan ediliyor...

Buna isyan etsenize siz!

Yok konu tamamen siyasetse işte o da başka bir mesele...

...

NOT: Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi hakkında elimize yeni bilgiler ve belgeler gelmeye başladı, çok yakında siz okuyucularımıza aktaracağız...(L.Ö.)

MESAJ KUTUSU

Sayın Kasım KUNİ, bazı polis arkadaşlar eylemler ve maçlardaki görevleri nedeniyle ek mesai sınırlarını aştıkları için ücret alamadıklarından şikayet etmeye başladılar. Biliyorsunuz ki devlette angarya çalıştırmak yasal olarak suçtur umarız haklarının ödenmesi için girişimde bulunursunuz...

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Sayın Erhan ARIKLI, Başbakan ithal etin Hollanda’dan geleceğini açıklarken sizin İspanya’dan geleceğini açıklamanız kafalarda bir takım sorulara neden oldu. Bir ara buluşup da karar verirseniz en azından kamuoyu önünde gülünç düşmezsiniz, değil mi ama!

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Sayın Kudret ÖZERSAY, tam da hızlı bir yükselişe geçmişken halka pahalı et satmak isteyen sektörün eylemine destek verince kamuoyunda hoş ve ciddi karşılanmadı. Umarız parti yetkilileriyle oturup bu konularla ilgili yeni ve kabul edilebilir kararlar üretirsiniz...

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Sayın Emrullah TURANLI, sizin yeni otel projeleri doğru ya da yanlış kamuoyunda gündem olurken bize de Ercan’ı başka birine devredip ülkeden ayrılacağınız haberleri gelmeye başladı. Uzun bir süredir kamuoyunun önüne çıkmadınız artık zamanı gelmedi mi dersiniz?

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Sayın Metin ATAN, ithal et konusundaki eylem ve grevlere destek vermeyince bazı kesimler tarafından eleştirilmeye başlamışsınız hatta bu konuda çizmeyi aşanlar bile olmuş. Doğru konuşanı dokuz köyden kovarlar ya sizinki de buna benzedi desenize...

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Sayın Hakan TÖREHAN, bu kez transfer çalışmalarına erken ve hızlı başladığınız gözlemleniyormuş. Yeni sezonda çok farklı sonuçlarla spor camiasının önüne çıkıp bir anlamda geçen sezonun intikamını alma niyetinde olduğunuz da iddia ediliyor, hadi bakalım hayırlısı...

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Sayın Zeki ÇELER, Lapta-Alsancak örgüt binasını hizmete koymak için seferberlik ilan ettiğinizi duyduk hayırlara vesile olsun. Bu arada parti binalarındaki bayrakları yenileri ile değiştirdiğiniz de memnuniyetle öğrendik. Nasihatler bazen işe yarıyor olsa gerek değil mi?

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Sayın Mustafa NAİMOĞULLARI, sizin eylem ve grev sanki de dağın fare doğurması gibi oldu sanki. Bir aylık canlı hayvan satmama karanınız Rum kasapların ekmeğine yağ sürecektir eserinizle övünebilirsiniz...

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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, Pazar sabahı bizim mekanda toplanıp sağlam bir totem gerçekleştirmişsiniz ancak işe yaramayınca bütün suçu malum falcı ve astroloğa atarak sıyırmak istemişsiniz. Bu sezon geride kaldı artık sizin hayaller gelecek sezona kaldı, gelmiş geçmiş olsun...

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Sayın Nahit ÖNCÜ, dünkü rahatsızlığınız hem dost hem de parti camiasının yüreklerini hoplattı. Bu arada sağlığınızın iyi olduğunu memnuniyetle öğrendik, büyük geçmiş olsun. Biraz daha kilo verirseniz zımba gibi olacaksınız inşallah...

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