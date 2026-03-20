İskele’de kaldığı otelde rahatsızlanan Robert Fredric Myers hayatını kaybederken, Yeşilyurt’ta yaşamını yitiren Salim Kerman’ın ölüm sebebi otopsiyle belirlendi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 19.00 sıralarında İskele’de kaldığı otelde rahatsızlanan 79 yaşındaki Robert Fredric Myers, ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Myers’in cansız bedeni üzerinde yapılan fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmazken, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği kaydedildi.

Öte yandan, 18 Mart tarihinde Yeşilyurt’taki ikametgâhında yaşamını yitiren 62 yaşındaki Salim Kerman’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin siroz, kalp yetmezliği ve solunum yetmezliği olduğu tespit edildi.

Her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.