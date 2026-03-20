Meteoroloji Dairesi, bugün, 12.00-17.00 saatleri arasında “etkili yağış” beklendiğini belirterek yetkilileri ve vatandaşları uyardı.

Meteoroloji’nin yaptığı son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede beklenen sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların, özellikle kuzey sahil ve Karpaz bölgelerinde, belirtilen periyotta yer yer kuvvetli (21 - 50 kg/m²) olması beklendiği için; sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar vb. gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.