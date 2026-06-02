İskele bölgesindeki atık su arıtma tesisleri denetlendi.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Bölümü tarafından, Çevre Koruma Dairesi uzmanı eşliğinde kontrol edilen tesislerin kapasitesi, çalışma performansı ve çevre mevzuatına uygunluğu değerlendirildi.

Eksikliklerle önlemler konusunda işletmelere uyarıda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, denetimlerin, atık suların çevreye zarar vermeden arıtılmasının, yer altı su kaynaklarının korunmasının ve halk sağlığının güvence altına alınmasının önemine işaret edildi.



Bölgedeki dere yataklarının temizlendiği de belirtildi.