Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), mukaveleli erbaş ve er istihdamı için başvuru kabul edecek.

Komutanlıktan yapılan duyuruda, 150 erkek ve 12 kadın mukaveleli erbaş/er alımı gerçekleştirileceği bildirildi.

Başvuruların 18 Mayıs–18 Haziran tarihleri arasında mesai saatleri içinde (08.30–16.30 arası) kabul edileceği belirtildi.

Adayların, (https://mucahit.gov.ct.tr) adresinden dolduracakları iş başvuru formu ve gerekli belgelerle şahsen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına (Boğazköy) müracaat etmeleri gerektiği ifade edildi.

Komutanlık, kadın kontenjanında ihtiyaç doğrultusunda değişiklik yapılabileceğini duyurdu.

Başvuru koşulları, gerekli belgeler, sınav yeri ve tarihi ile ilgili tüm bilgilere aynı internet adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.