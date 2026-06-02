Çınarlı’da 1958 ile 1974 yılları arasında şehit düşen sekiz kişi için Çınarlı Şehitler Anıtı’nda anma töreni düzenlendi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Anıta çelenklerin sunulmasının ardından Hıfsiye Poyrazlı, “Çınarlı Şehitleri” adlı şiiri okudu.

Anma töreninde günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Çınarlıyı Sevenler Derneği Başkanı Ardiye Boyacı yaptı. Boyacı, konuşmasında Çınarlı şehitlerinin fedakarlıklarını anlatarak, Kıbrıs Türk tarihindeki önemli yerlerine dikkat çekti.

Milli mücadele ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapan Boyacı, şehitlerin hatırasının yaşatılmasının toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.