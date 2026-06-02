Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan güncel konuşmalarda çalışma, enerji ve sağlık konuları tartışıldı.

Güncel konuşmaların ardından oturum sona erdi, bir sonraki birleşim 8 Haziran Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.

-Barçın

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, “Güvenlik Kamu Emekçilerinin Verilmeyen ve Budanan Hakları ile İlgili Hükümet Ne Yapıyor?” konulu güncel konuşmasında, dört yıldır güvenlik kamu emekçilerinin hakları ve mahkeme kararlarına binaen almaya hak kazandıkları özlük hakları hakkında kürsüde konuşma yaptıklarını anımsattı.

Barçın, ana muhalefet olarak “sessiz çoğunluğun haklarının yerine konması” için konuştuklarını kaydetti.

Güvenlik Kuvvetlerinde sivil işçi ve personelin çalışma saatlerinin 17.00’den 17.30’a uzatıldığını söyleyen Barçın, bu konuda ciddi sıkıntı yaşandığını belirtti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (GKK) seslenen Barçın, mesainin saat 17.30’da bitirilmesinin işçilerin ve personelin sosyal hayatını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

İş Yasasına göre haftalık çalışma saatinin 40 saat olduğunu ancak sivil işçilerin 40 saatin üzerinde angarya çalıştırıldığını söyleyen Barçın, yasanın öngördüğü şekilde sivil işçilerin ek mesai ödeneklerinin verilmesi veya angarya çalıştırılmaması gerektiğini belirtti.

2011 sonrası sivil işçilik ve uzmanlıkta geçirilen süreler konusunda mahkemenin verdiği kıdem tazminatı kararına dikkat çeken Barçın, Maliye Bakanı’na, “Bu insanların kıdem tazminatlarını ödeme sürecini başlatacak mısınız?” sorusunu yöneltti.

Sivil işçiliğe geçen kişilerin uzmanlıkta kazandığı kıdem tazminatı konusuna da değinen Devrim Barçın, “Bu kişilerin kıdem tazminatını ödeyecek misiniz? Yasa çalışması yapmaya var mısınız?” diye sordu.

-Berova

Barçın’a yanıt veren Maliye Bakanı Özdemir Berova, dün olduğu gibi bugün de GKK ile her zaman yakın iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Çalışma saatlerinin yasal saatlerin üzerinde olduğu yönünde kendilerine ulaşan bilgi veya şikayet olmadığını ifade eden Berova, GKK’ya böyle şikayetlerin olduğunu bildireceklerini kaydetti. Barova, çalışma saatleri konusunu GKK Komutanı ile görüşeceğini belirtti.

Sivil işçilerin tazminatlarıyla ilgili konuda mahkeme kararı olduğunu dile getiren Berova, söz konusu karar tüzük üzerinden alındığı için Savcılığın istinafa gidilmesinin doğru olduğu yönünde görüşü bulunduğunu söyledi.

İstinaf başvurusu yapıldığını dile getiren Bakan Berova, “Sonuçta hukuk kararını verecektir, verilen karar doğrultusunda uygulamayı derhal başlatacağız” dedi.

-Şahiner

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, “Ülkeye Doğalgaz Getirilmesi Süreci” konulu güncel konuşma yaptı.

Ülkeye doğal gaz getirilmesinin çok önemli bir başlık olduğunu söyleyen Şahiner, bu kadar katma değer potansiyeline sahip bir kararı Başbakan’ın medyadan öğrendiğini savunarak, “Bu konuda hükümet sınıfta kalmıştır” dedi.

Enerjide maliyetlerin aşağı çekilmesi için gereği yapılırsa doğal gazın çok önemli bir açılım olduğunu belirten Şahiner, bu haberin, “park-bahçe açılışı yapılacak” gibi verildiği eleştirisinde bulundu.

Haziran’da imzalanacak bir protokolden bahsedildiğini ifade eden Şahiner, “Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bu işin neresinde?” sorusunu sordu. “Bu işin hayata geçmesine kadar bizim burada tam takır hazır olmamız gerekiyor” diyen Şahiner, hükümeti eleştirdi. Şahiner, sürecin “ciddiyetsizlikle” yönetilemeyeceğini söyledi.

Bu süreçte halkın bu elektrik fiyatlarına mahkum edilmemesi, yatırımların yapılması gerektiğini kaydeden Şahiner, doğal gazın gelmesiyle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun (Kıb-Tek) yeniden yapılandırılması gerektiğini, veri temelli enerji yönetimi ve stratejisine ihtiyaç olduğunu belirtti.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, Şahiner’in "mesnetsiz iddialar" ortaya koyduğunu söyleyerek, “Su projesinde ana muhalefetin ne kadar takoz koyduğunu bilen kişileriz” dedi.

Doğal gazla ilgili çalışmaların Başbakan ve hükümet ortaklarının aylardır yaptığı temaslar çerçevesinde ortaya çıktığını dile getiren Berova, “Doğal gaz ülkemize ulaştığında ilk kullanım alanı elektrik santrallerimiz olacaktır” dedi. Berova, bunun mukayese kabul edemeyecek kadar temiz enerji kaynağı olacağını vurguladı.

İkinci kullanım alanının turizm ve daha sonra ise sanayi bölgeleri olacağını dile getiren Berova, dağıtım şebekelerinin planlaması ve programlamasının da yapılacağını ve ev kullanımının da nihai hedeflerden bir tanesi olduğunu söyledi.

'Başbakan’ın haberi medyadan duyduğunun' mesnetsiz bir iddia olduğunu söyleyen Berova, protokolün hazırlanması için çalışmaların başladığını kaydetti. Berova, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Haziran ayı içerisindeki KKTC ziyaretinde bunun ete kemiğe bürüneceğini ifade etti.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, ülkede fosil yakıtla elektrik üretiminin ciddi maliyetler gerektirdiğine dikkat çekerek, 2030 yılında Avrupa Birliği’nde fuel oilin üretiminin yasaklanacağına işaret etti. Arıklı, Güney Kıbrıs’ın bu nedenle AB’ye ceza ödediğini de belirtti.

Alanya’da başlayıp, KKTC’de Teknecik Elektrik Santrali'nin bulunduğu bölge veya başka bir bölgesine ulaşacak 97 km’lik boru hattından bahsettiklerini dile getiren Arıklı, imzalanacak protokolün geniş kapsamlı çalışmanın detaylarını içereceğini kaydetti

2026 yılında mühendislik çalışmalarının biteceğini, 2028 yılında devreye alınmasının hedeflendiğini, projenin yaklaşık 700 milyon dolara mal olacağını kaydeden Arıklı, böylelikle ikinci boru hattı ile Doğu Akdeniz’de bulunabilecek gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınabileceğini dile getirdi.

“Bu bir barış köprüsü olabilir” diyen Arıklı, bu konunun çok fazla speküle edilmemesini istedi, “Ülkemiz için stratejik ve ekonomik kazanım olacak” vurgusu yaptı. Arıklı, bu konunun siyasetten ari olarak değerlendirilmesini istedi.

CTP Milletvekili Ongun Talat ise, Arıklı’nın açıklaması üzerine bugünkü “Enerji Politikalarında Şeffaflık ve Ortak Akıl Zorunluluğu” konulu güncel konuşmasını geri çekerek, projenin detayları ortaya çıkınca konuşma yapacağını söyledi.

-Rogers

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, “Sağlık ve Yükseköğretimdeki Sorunlar” konulu güncel konuşmasında, Ebola hastalığına değindi.

Ülkede Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda’dan öğrenciler bulunduğuna ve yolcu hareketinin devam etmesinin ülkeyi risk altına sokabileceğine işaret eden Rogers, “Salgın buraya gelmeden önlem almamız gerekir” dedi.

Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi’nin Ebola hastalığı hakkındaki kararına değinen Rogers, ülkenin alt yapısının böyle bir virüse hazırlıklı olmadığını söyledi. “Sağlık Bakanlığı’nın bir eylem planı olması gerekir” diyen Rogers, bunun göz ardı edilebilecek bir konu olmadığını kaydetti.

Sağlık alanında alelacele yasalar geçirildiğini, kaosun devam ettiğini belirten Rogers, Kozmetik Yasası’nın da değiştirildiğine işaret ederek, “Bu sürede hiçbir izinlendirme olmadan her türlü kozmetik ülkeye giriyor” dedi. Ülkede üretilen kozmetik ürünler için ise hala kurul onayı gerektiğini dile getiren Rogers, Sağlık Bakanlığı’nın görevinin halk sağlığını riske atmamak olduğunu ve bu konuda tam olarak ne yapıldığının belli olmadığını söyledi. Rogers, ülkeye giren kozmetik ürünlerin denetlenmesi gerektiğini belirtti.

-Dinçyürek: “KKTC’de ebola virüsü görüldüğü iddiası külliyen yalan”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Rogers’a yanıt verdi. Spekülatif haberlerle ülkeye zarar verilmemesini isteyen Dinçyürek, KKTC’de ebola virüsü görüldüğü iddiasının doğru olmadığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı olarak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile toplantılar yaptıklarını belirten Bakan Dinçyürek, “Biz tedbirleri alıyoruz, halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Sağlık Hizmetleri Yasası’nı Meclis kapanmadan gündeme getirip, geçireceklerini dile getiren Dinçyürek, kozmetik ürünleri ile ilgili tüzüğün gelecek hafta Bakanlar Kurulu’nda görüşülüp, uygun görülürse geçeceğini kaydetti.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne kimyager istihdamı için dün geçirilen yasada değişiklikler yapıldığını söyleyen Dinçyürek, “Neye hayır dediğinize hayret ediyorum… Halkın hizmet almasına engel oluyorsunuz” dedi.

Bu sırada Meclis’te sesler yükseldi.

Halkın evinde fizik tedavi almasına dün Genel Kurul’da “hayır” denildiğini söyleyen Dinçyürek, “Biz halka hizmet etmek için uğraşıyoruz. Bunlar doğru şeylerdir” diyerek, veremeyecekleri cevapları olmadığını vurguladı. Sağlık alanındaki icraatlarından bahseden Hakan Dinçyürek, “Önümüzdeki ay Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kalp-damar cerrahi ameliyatları başlayacak, bunu hedefliyoruz” dedi.

-"PET cihazı için gelecek hafta ihaleye çıkılacak"

Yıllardır yapılmayanların yapıldığını kaydeden Dinçyürek, gelecek hafta PET cihazı için ihaleye çıkacaklarını söyleyerek, “Parasını hazırladık, şartnamesi hazır” diye konuştu. Sağlıkta çok ciddi adımlar attıklarını belirten Dinçyürek, ne gerekirse yaptıklarını kaydetti.

Bir soru üzerine Dinçyürek, Asker Hastanesi’nde sivillerin on yıllardır ameliyat edildiğini dile getirerek, “Amaç Kıbrıs Türk halkının sağlığa erişiminde bir adım daha atmak” dedi. Yasaların hiçe sayılmadığını, iki ülkenin arasında protokol imzalandığını kaydeden Bakan Dinçyürek, “Yapılan uygulama hukukun dışında değil” dedi.

-Rogers

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers ise yeniden söz alarak, yasal olmayanın ne olduğunu Bakan Dinçyürek’in çok iyi bildiğini ifade ederek, Askeri Hastanesi’nde sivillere bakacak hekimlerin Tabipler Birliği’ne üye olması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan virüslerin sınır tanımaz olduğu uyarısı yapan Rogers, “Evet, bizim burada hazırlıklı olmamız gerekir. Konu panik yaratmak değildir ama Sağlık Bakanlığı’nın görevi halk sağlığını korumaktır” dedi.

-Küçük

Genel Kurul’da son olarak Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Küçük “Gençlerin Mesajı Var” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.

Gençlerin lüks, ayrıcalık ve kimseye yük olmak istemediğini kaydeden Küçük, gençlerin kendilerine fırsat verilmesini istediğini söyledi.

Gençlerle birlikte karar alma noktasına değinen Küçük, yasalar geçirirken kaygılarının çocuklar ve gençler olduğunu belirtti. Küçük, yasalar yapılırken gençlerin sürece katılımlarında eksiklik olduğu özeleştirisinde de bulundu.

Gençlerle Meclis’te geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirme hedefini ortaya koyan Küçük, Gençlik Danışma Kurulu’nun oluşturulması ve bunun yasa ile güvence altına almanın önemine vurgu yaptı.

Adaya dönüşü teşvik etme adına bir komisyon kurulması gerektiğini kaydeden Küçük, bu konunun herkesin ortak konusu olduğunu ve tüm partilerin bu konuda kafa yorması gerektiğini belirtti.

Gençlerin kaçının mezun olduktan sonra ülkeye döndüğüne, kaçının mesleğini yaptığına dair bir veri analizi de yapılması gerektiğini söyleyen Küçük, planlamanın da bu verilere göre yapılmasının önemine değindi.

Gençlerde öne çıkan temalara değinen Küçük, bu başlıklarla ilgili yasal çalışmalarda gençlerin de görüşlerini almanın çok önemli olduğunu belirtti.

“Bugün hepimizin görevi gençlerin mesajlarını doğru okumaktır.” diyen Küçük, gençlerin adalet, fırsat, üretebileceği bir ortam ve geleceğe güvenle bakmak istediğini vurguladı.

Gençliğini kaybeden toplumların geleceğini kaybedeceğini söyleyen Küçük, bu meseleyi bir gelecek meselesi olarak görmek gerektiğini kaydetti.

“Görevimiz gençleri dinlemek anlamak, önlerini açmak ve fırsat vermektir.” diye konuşan Küçük, bir ülkenin gerçek zenginliğinin gençlerin hayalleri olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu toplantısı sona erdi.

Gelecek birleşim 8 Haziran Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.