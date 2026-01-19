İskele ve Lefkoşa’da, dün meydana gelen iki trafik kazası yaralanma olmadan hasarla atlatıldı, alkollü iki sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 146 miligram alkollü olan Ahmet Murat Kurt (E-30), İskele’de bir site içerisinde yönetimindeki AA 757 S plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, kaldırım taşları ile çocuk parkını çevreleyen korkuluklara çarparak durdu. Kazada yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Ahmet Murat Kurt, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

- Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Lefkoşa’da ise sürücü Doğa Kalkanlı (K-24), yönetimindeki UL 837 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada kavşağa geldiğinde, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dönüşe geçti. Araç, o esnada karşı istikametten gelen ve 139 miligram alkollü olan İbrahim Ağbaş (E-32) yönetimindeki RT 235 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kazada yaralanan olmadı.

RT 235 plakalı araç sürücüsü İbrahim Ağdaş, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçundan tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.