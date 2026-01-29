İran devlet televizyonunun haberine göre, bakanlığa çağrılan Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Axel Dittmann'a, Alman yetkililerin İran'ın silahlı kuvvetlerini hedef alan açıklamalarına ilişkin Tahran'ın resmi protestosu iletildi.

Alman diplomata, Filistinlilere karşı soykırım uygulayan İsrail'in en büyük destekçilerinden Alman hükümetinin insan hakları konusundaki açıklamalarının bu ülkenin eylemleriyle çeliştiği aktarıldı.

İran'ın resmi silahlı kuvvetlerinin bir bölümü Devrim Muhafızları Ordusunu "terörist" olarak etiketleme girişimin "uluslararası hukukun açık bir ihlali ve İran'ın güvenliğine ve ulusal egemenliğine yönelik bir saldırı" olarak değerlendirildiği belirtilerek, İran'ın buna karşılık vereceği vurgulandı.