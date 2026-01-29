‘Breaking Bad’ evrenindeki Gus Fring rolüyle tanınan Esposito, bu ay Renee Good ve Alex Pretti adlı iki ABD vatandaşının ICE polislerince öldürülmesinin ardından ABD’de artık bir ‘devrim zamanı’nın geldiğini söyledi.

Variety‘ye röportaj veren Esposito, Minneapolis’te başlayan eylemlere ilişkin şöyle konuştu:

“Bu bir devrim zamanı ve aslında neyi başlattıklarının farkında bile değiller. Buna karşı durmak zorundayız. Hepimizi birden susturamazlar.

Eğer bütün dünya (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in, İran’ın ya da Washington’ın kapısına dayansaydı, 500 veya her neyse, 50 milyon kişiyi öldürürlerdi, ama geri kalanlarımız yeni bir dünyayla yaşardı.”

Esposito bu açıklamaları, yeni filmi ‘The Only Living Pickpocket in New York’un Sundance Film Festivali’ndeki ilk gösterimi sırasında yaptı.

Variety’nin haberine göre etkinliğin genel havasını, Trump yönetiminin Minneapolis ve ülkenin diğer bölgelerindeki kitlesel sınırdışı uygulamaları şekillendirdi.

Esposito buradaki açıklamasında şunları söyledi:

“Bazı çok zengin, yaşlı beyaz adamlar gücünü halkımızı bastırmak için kullanıyor. Bu durum sokaklarda iç savaş duygusu yaratıyor, nefreti körüklüyor ve şiddeti besliyor.

Olan bitenin tamamı, dünyada büyüyen çok sinsi bir sorunun parçası. Ben buna sessiz kalamam. ICE bizi yok edemez. Buna izin vermeyeceğiz.”

Ne olmuştu?

Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde ICE 7 Ocak’ta göçmenlere karşı düzenlediği bir operasyon sırasında 37 yaşındaki Amerikalı şair Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

ICE, 24 Ocak’ta da gözaltına almaya çalışırken Alex Jeffrey Pretti’yi öldürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Joe Biden döneminde binlerce göçmenin ülkeye girdiğini ve ICE operasyonlarının Cumhuriyetçi eyaletlerde sorunsuz ilerlediğini söylemişti.

ABD başkanı ICE’ın iki kişiyi öldürmesinden Demokratları sorumlu tutmuştu.