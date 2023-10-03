Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi’nde dün gerçekleştirilen toplantıda insan ticareti ve tacirliğine ilişkin konuların ele alındığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi toplantısında öne çıkanlara dayanarak 2019 yılından 2022 yılına kadar 767 insan ticareti suçunun araştırıldığını, 49 dosyanın oluşturulduğunu yazdı.

Gazete yine aynı tarihlerde 98 kişinin de insan ticareti kurbanı olarak kaydedildiğini belirtti.

2021 yılından bu yana ise 14 mahkumiyetin yaşandığını belirten gazete toplantıya katılan polise bağlı Yabancılar Birimi’nin verilerine dayanarak 2022 yılında 17 bin 434 düzensiz göçmenin ülkeye geldiğini, bunlardan 3 bin 859’unun kadın ve kız çocukları olduğunu yazdı.

Habere göre bu yıl ise bu rakam hissedilir bir şekilde azalırken, ülkeye gelen düzensiz göçmen sayısı 7 bin 631 olarak kayıtlara geçti. Bunun bin 792’si ise kadınlar ve kız çocuklarını teşkil ediyor.

Alithia gazetesi Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi toplantısında dün, insan ticaretinin önlenmesine yönelik 2023-2026 Ulusal Eylem Planı’nın da ele alındığını yazdı.

Gazete ilgili Eylem Planı'nın henüz İçişleri Bakanlığı tarafından tamamlanamadığını, ekim ayında tamamlanmasının beklendiğini de belirtti.

-Siyasi sığınma

Öte yandan Politis gazetesi Güney Kıbrıs’ta son aylarda bin 800’i aşkın siyasi sığınma başvurusunun incelendiğini yazdı.

Gazete İçişleri Bakanlığı’nın başvuru incelenme sayısını aylık olarak 2 bin 500’e çıkarmak istediğini, bu bağlamda memur istihdam ettiğini de belirtti.