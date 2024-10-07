İnsan Hakları Derneği, iki halkın eşit katılımı ve karşılıklı kabulüyle federal bir Kıbrıs hükümeti kurma çabaları başarısız olursa, Kıbrıslı Rumlar kadar Kıbrıslı Türklerin de bağımsız bir devlet olarak tanınmaya hak kazanacağını vurguladı.

Dernek Genel Başkanı Hasan Y. Işık, yazılı açıklamasında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 79. toplantısında konuşan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Christodoulides’in, “KKTC’nin tanınmasının uluslararası hukuka aykırı” olduğunu iddia ettiğini kaydetti.

Işık, dernek olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Christodoulides’e yanıt verdiklerini ve Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinin Garanti Antlaşması'ndan kaynaklanan meşru bir eylem olduğu bilgisini paylaştıklarını belirtti.

Kıbrıs Rum halkının hiçbir zaman Kıbrıs Türk halkının rızası olmadan egemenlik kurma hakkı olmadığını ifade eden Işık, “İki toplum her bakımdan eşittir. Dünya ulusları, Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kararları aracılığıyla, iki toplumun da müzakere edilen geçici anlaşmalarında olduğu gibi bu hakları tanımış ve tutarlı bir şekilde yeniden teyit etmiştir. Bu koşullar altında uluslararası hukuk, mevcut müzakerelerde veya bunun sonucunda ortaya çıkan herhangi bir çözümde iki topluluğa farklı muamele edilmesini onaylamıyor. İki halkın eşit katılımı ve karşılıklı kabulüyle federal bir Kıbrıs hükümeti kurma çabaları başarısız olursa, her rejim, en az Kıbrıslı Rumlar kadar Kıbrıslı Türkler de bağımsız bir devlet olarak tanınmaya hak kazanacaktır. Diğer devletler tarafından böyle bir tanınma, uluslararası hukukun herhangi bir ilkesini ihlal etmeyecektir” ifadesini kullandı.