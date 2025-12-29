Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk halkının çaresizliğe mahkûm olmadığını söyleyerek, 2026 yılının, içeride adil bir düzenin kurulacağı, dışarıda ise Kıbrıs sorununda çözüm odaklı müzakere süreçlerinin canlanacağı bir yıl olması temennisinde bulundu.

CTP’den verilen bilgiye göre, İncirli, Ada TV ekranlarında yayınlanan Nupelda Karabuğday’ın Günaydın Ada programına konuk olarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İncirli, CTP’nin 55. kuruluş resepsiyonundaki nezaket kareleri üzerinden yapılan eleştirilere de “Hiç kimse nezaketimizi, mücadelemizdeki kararlılığımızla karıştırmasın. O kürsüden tüm yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin hesabını en sert şekilde sorduk, sormaya da devam edeceğiz” dedi.

İncirli, hükümetin yönetim zafiyetlerinin ülkeyi " sosyal krize" sürüklediğini savundu.

Ülkede, güvenlik zafiyeti olduğunu ve toplumsal şiddetin tırmandığını savunan İncirli, mevcut yapının halkın can ve mal güvenliğini koruma yetisini yitirdiğini iddia etti.

“Okullardan sokaklara kadar sirayet eden şiddet tesadüf değildir.” diyen İncirli, halkın yalnızca ekonomik bir dar boğazda değil, aynı zamanda " sosyal çöküşün eşiğinde" olduğunu öne sürdü.

İncirli, “Gençlerimiz bu güvensiz iklimden kaçmak için göç yollarını zorluyor. Bizim sorumluluğumuz sadece rakamları düzeltmek değil, bu toplumun huzurunu ve güvenini yeniden tesis etmektir. Sosyal devlet ilkelerimizle bu karanlığı hep birlikte dağıtacağız.” şeklinde konuştu.

2026 bütçesindeki açığı eleştiren İncirli, bu tablonun temel sebebinin “kötü yönetim ve liyakatsizlik” olduğunu ve kamu kaynaklarının “belirli odaklara peşkeş çekildiğini” iddia etti.

Maliyenin sürekli borçlandığını ve halkın vergi yükü altında ezildiğini savunan İncirli, “İhalesiz alımların ve usulsüzlük iddialarının havada uçuştuğu bu düzene son vereceğiz. CTP ikliminde rüşvete ve yolsuzluğa asla geçit yoktur. Kayıt dışılığı bitirerek vergide adaleti sağlayacak, devletin kaynağını yeniden halkın hizmetine, yatırıma ve alım gücünü korumaya yönlendireceğiz.” dedi.

2025 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkının iradesini yeniden dünyaya ilan edeceği bir dönüm noktası olduğunu söyleyen İncirli, “Bu sürecin bir erken genel seçimle taçlanması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Tufan Erhürman’ın vizyonunun bu değişimdeki önemine dikkat çeken İncirli, Kıbrıs Türk halkının çaresizliğe mahkûm olmadığını ve 2026 yılının, içeride adil bir düzenin kurulacağı, dışarıda ise Kıbrıs sorununda çözüm odaklı müzakere süreçlerinin canlanacağı bir yıl olması temennisinde bulundu.

İncirli, “Biz yönetmeye hazırız, halkımızla birlikte geliyoruz!” dedi.