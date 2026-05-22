Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde görev yapan bir öğretmene ilişkin iddiaların ortaya çıkmasının ardından gerekli tüm idari tedbirlerin gecikmeksizin uygulandığını, muhataplara bilgilendirme yapıldığını, öğretmenin okul içerisindeki görevinin derhal sonlandırıldığını ve idari sürecin süratle işletildiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan İnanıroğlu, Bakanlığın, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve hukuki sürecin eksiksiz şekilde sonuçlanması adına sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını vurguladı.

Bu süreçte kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığını kaydeden İnanıroğlu, bununla birlikte, özellikle çocukların üstün yararı gözetilerek, öğrenci ve ailelerin mahremiyetini zedeleyebilecek yayınlardan kaçınılmasının, toplumsal sorumluluğun önemli bir gereği olduğunun altını çizdi.

-“Derhal iki denetmen görevlendirilip, kapsamlı idari soruşturma sürecinin başlatıldı”

İnanıroğlu, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde görev yapan bir öğretmen hakkında ortaya atılan iddiaların, Bakanlığın bilgisine ulaştığı ilk andan itibaren konunun hiçbir gecikmeye mahal verilmeksizin en üst düzey hassasiyet ve ciddiyetle ele alındığını belirtti.

İnanıroğlu, iki denetmen görevlendirilip, kapsamlı idari soruşturma sürecinin başlatıldığını kaydetti.

Çocukların güvenliği, psikolojik bütünlüğü ve eğitim ortamlarının güven esasına dayalı yapısının, Bakanlık açısından hiçbir şekilde taviz verilmeyecek temel bir öncelik olduğunu vurgulayan İnanıroğlu, “Bu çerçevede, iddiaların ortaya çıkmasının hemen ardından gerekli tüm idari tedbirler gecikmeksizin uygulanmış, muhataplarımıza bilgilendirme yapılmış, öğretmenin okul içerisindeki görevi derhal sonlandırılarak, idari süreç süratle işletilmiştir” dedi.

Bunun yanında, konunun aynı gün okul yönetimi ve veliler tarafından polis makamlarına intikal ettirildiğini, adli sürecin de eş zamanlı olarak başlatıldığını kaydeden İnanıroğlu, halihazırda meselenin yargı makamlarının gündeminde olduğunu ve ilgili kurumlar tarafından tüm yönleriyle titizlikle soruşturulduğunu belirtti.

-“Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu tür iddialar karşısında hiçbir ihmale, gecikmeye veya kayıtsızlığa müsamaha gösterilmesi söz konusu değildir”

“Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu tür iddialar karşısında hiçbir ihmale, gecikmeye veya kayıtsızlığa müsamaha gösterilmesi söz konusu değildir” diyen İnanıroğlu, şöyle devam etti:

“Sürecin başlangıcından itibaren ilgili tüm kurumlarla tam iş birliği içerisinde hareket edilmiş hem idari hem hukuki mekanizmalar eksiksiz biçimde devreye alınmıştır. Bakanlığımız, soruşturmanın her aşamasını yakından takip etmekte olup, çocuklarımızın üstün yararı doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulanmasını sağlamaktadır.”

-“Öğrenci ve ailelerin mahremiyetini zedeleyebilecek yayınlardan kaçınılması toplumsal sorumluluğun önemli bir gereği”

Bu süreçte kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden İnanıroğlu, bununla birlikte, özellikle çocukların üstün yararı gözetilerek, öğrenci ve ailelerin mahremiyetini zedeleyebilecek yayınlardan kaçınılmasının, toplumsal sorumluluğun önemli bir gereği olduğunun altını çizdi.

-“Bakanlığımız, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve hukuki sürecin eksiksiz şekilde sonuçlanması adına sürecin sonuna kadar takipçisi olacak”

Yargı süreci devam eden bu hassas konuda medya kuruluşlarının, meslek etiği, sorumluluk bilinci ve çocuk hakları hassasiyeti doğrultusunda dikkatli ve özenli bir yayıncılık anlayışı sergileyeceğine inanç belirten İnanıroğlu, Bakanlığın, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve hukuki sürecin eksiksiz şekilde sonuçlanması adına sürecin sonuna kadar kararlı bir şekilde takipçisi olmaya devam edeceğini kaydetti.