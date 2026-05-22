Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, biyolojik çeşitliliğin korunmasının insanlığın ortak geleceği açısından tarihi bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Akpınar, 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin denizi, ormanları, endemik bitki türleri, göç yollarındaki kuşları ve doğal yaşam alanlarıyla Akdeniz’in en özel coğrafyalarından biri olduğunu kaydetti. Akpınar iklim değişikliği, bilinçsiz yapılaşma, çevre kirliliği ve doğal kaynakların hoyratça tüketilmesinin bu zenginliği ciddi şekilde tehdit ettiğini kaydetti.

Doğanın insana ait olmadığını, insanın doğanın bir parçası olduğunu vurgulayan Akpınar, çevreci sivil toplum örgütlerini, gençleri, eğitim kurumlarını ve halkı biyolojik çeşitliliğe sahip çıkmaya davet etti.

Bir ağacın korunmasının, bir kuşun yaşam alanının savunulmasının, arıların yaşatılmasının ve denizlerin temiz tutulmasının aslında geleceğin korunması anlamına geldiğini belirten Akpınar, DP’nin sürdürülebilir çevre politikalarının, doğa dostu kalkınma anlayışının ve çevre bilincinin güçlendirilmesinin destekçisi olmaya devam edeceğini belirtti.

Akpınar, “Doğasını kaybeden toplumlar, geleceğini de kaybeder” sözleriyle mesajını tamamladı.