Kayserispor Kulübü, prensip anlaşmasına vardığı ve takımla antrenmana çıkan Fransız futbolcu Ronael Pierre-Gabriel'in izinsiz şekilde kentten ayrılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada futbolcunun mutlu olduğunu ifade ettiği ancak ertesi gün kaçtığı vurgulandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, konuyla ilgili bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilerinin büyük bir kısmının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Pierre-Gabriel'in transferiyle ilgili sürecin tamamen resmi ve kulüpler arası kurallara uygun şekilde yürütüldüğü belirtilerek, "Kayserispor Kulübü, öncelikle Dinamo Zagreb Kulübü ile resmi temas kurmuş, ilgili kulüpten gerekli izinleri aldıktan sonra oyuncu ile iletişime geçmiştir. Bu sürecin ardından Kayserispor ile Dinamo Zagreb arasında karşılıklı transfer anlaşması imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.