Elazığ'da kombi bacası yerinden çıkan evdeki sekiz kişi zehirlendi.

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi Dervişler Sokak'ta meydana geldi.

EV SAKİNLERİNDEN BİRİ UYANDI, FACİADAN DÖNÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre, bir binada bulunan dairenin kombi bacası yerinden çıktı. Yanmış gazın içeriye dolmaya başlamasıyla evde bulunan dördü çocuk sekiz kişi zehirlendi.

Olay ev sakinlerinden birinin uyanıp, durumu fark etmesiyle ortaya çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve doğalgaz ekibi sevk edildi.

YÜKSEK MİKTARDA GAZ TESPİT EDİLDİ

Sekiz kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doğalgaz ekipleri yaptıkları incelemede kombi borusunun yerinden çıktığını fark etti. Daire içerisindeki ölçümlerde yüksek miktarda gaz tespit edildi.

DAHA ÖNCE HASTANEYE BAŞVURMUŞLAR

Aile fertlerinden bazılarının mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle dün akşam saatlerinde hastaneye başvurduğu, tedavilerinin ardından eve geri geldiği öğrenildi.