Milli Eğitim Bakanlığındaki imza törenine, Bakan Çavuşoğlu, YDÜ Rektörü Şanlıdağ ve Proje Yürütücüsü Deliceırmak imza koydu

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) araştırma projesi için imza töreni yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, KKTC’deki üniversiteler tarafından yürütülen araştırma projelerinin Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan “Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Protokolü” kapsamında desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada, projenin, a danın mavi biyolojik potansiyelini ortaya koyması açısından bir ilk olma özelliği taşıdığı ifade edildi.

Dr. Selin Deliceırmak yürütücülüğündeki “KKTC Ofotik Deniz Alanlarında Biyoteknolojik Potansiyele Sahip Keşfedilmemiş Genlerin ve Gen İfadelerindeki Değişimin Posidonia oceanica Konak ve Mikrobiyota Sisteminde Amplikon Dizileme ve Dual RNA -Sekanslama Yaklaşımı ile Araştırılması” projesi için imza töreninin Milli Eğitim Bakanlığında yapıldığı belirtildi.

Protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve YDÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı ve Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Selin Deliceırmak imza koydu.

Törende Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi ve daire personeli de hazır bulundu.

- Çavuşoğlu: “TÜBİTAK’a yaptığımız girişimlerle KKTC’deki akademisyenlere yeni bir kapı açtık”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada eğitim adası olan KKTC’de üniversitelerin uluslar arası başarılarının daha da artması için bu tür araştırmaların çok kıymetli olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, “Üniversitelerimizle birlikte TÜBİTAK’a yaptığımız girişimlerle KKTC’deki akademisyenlere yeni bir kapı açtık ve tüm akademisyenlerin bu kapıdan geçmesini istiyoruz.” dedi. Araştırmalara hem TÜBİTAK hem de KUBİTAK aracılığıyla destek vermeye devam edeceklerini belirten Çavuşoğlu, çevre, iklim ve birçok konuda insanlığa fayda sağlayacak projeleri desteklediklerini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca, YDÜ akademisyenlerinin ortaya koyduğu gayreti tebrik ederek, bu tür projelerin çoğalmasını ve dünya insanına hizmetin KKTC’den sunulmasını istediklerini söyledi.

- Şanlıdağ: “Örnek bir iş birliği”

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise TÜBİTAK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliğini örnek gösterilecek bir iş birliği olarak değerlendirdi.

Çalışmaların ortak akılla, eşgüdümlü ve sonuç odaklı şekilde yürütüldüğünü ifade eden Şanlıdağ, iş birliğinin devamının geleceğine inandıklarını belirtti.

Şanlıdağ ayrıca, Milli Eğitim Bakanı’na ve bakanlık personeline teşekkür ederek, araştırma çalışmalarına yardım ve desteğin sürmesini beklediklerini dile getirdi.

- Deliceırmak: “Araştırma, biyoçeşitlilik çalışmalarına katkı sağlayacak”

Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Selin Deliceırmak da araştırmanın hem adanın biyoçeşitlilik çalışmalarına katkı sağlayacağını hem de mavi biyoteknoloji alanında potansiyel ilaç keşiflerinin önünü açacağını belirtti.

Akdeniz’e endemik olan deniz çayırlarının sağlığı ve öneminin de projeyle ortaya konacağını söyleyen Deliceırmak, desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığı’na, Yakın Doğu Üniversitesi’ne Girne Üniversitesi’ne ve TÜBİTAK’a teşekkür etti. Deliceırmak ayrıca proje ekibine süreç boyunca yanlarında oldukları için teşekkürlerini sundu.